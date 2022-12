Zehn glättebedingte Verkehrsunfälle im Lauf des Vormittags: Das ist die Zwischenbilanz, die die Polizei in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis zieht. Aufgrund von Eis- und Schneeglätte habe es zehn Unfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Ravensburg gegeben. „Die große Mehrheit der Unfälle ereignete sich im Landkreis Ravensburg“, teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit. „Im Landkreis Sigmaringen verzeichneten wir keinen Unfall, im Bodenseekreis bislang zwei.“

Die Meteorologen warnten vor Regen, der auf dem gefrorenen Boden zu Eis erstarren und aus Straßen eine spiegelglatte Eisfläche machen könnte.

Bei den meisten Unfällen nur Blechschaden

Meistens blieb es bei Blechschäden, es bildeten sich auch keine Staus. Bei nur zwei Unfällen wurden Personen verletzt: Bei einem Unfall in Friedrichshafen rutschte eine Frau mit ihrem Auto gegen die Leitplanke und verletzte sich leicht. In Argenbühl landete ein Autofahrer im Graben und zog sich leichte Verletzungen zu, so die Informationen der Polizei. Nach Einschätzung der Beamten lief der Vormittag in Anbetracht der Wetterlage „glimpflich“ ab.

Lob der Polizei für Autofahrer und Räumdienste

Die Polizei hebt hervor, dass die Warnungen des Wetterdienstes offenbar fruchteten. Die geringe Zahl an Unfällen sei „zum einen sicherlich dem vorsichtigen Verhalten der Autofahrer geschuldet, zum anderen sind Bauhöfe sowie Autobahn- und Straßenmeistereien permanent im Einsatz, um die Straße einigermaßen frei zu halten.“

Straßenmeisterei seit halb vier mit Volldampf unterwegs

Das deckt sich mit den Angaben der Straßenmeisterei im Bodenseekreis. Die Beschäftigten der drei Straßenmeistereien Markdorf, Tettnang und Überlingen seien seit Dienstagabend auf den außerörtlichen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Bodenseekreis unterwegs. „Gestern Abend wurde aufgrund der Warnungen des Deutschen Wetterdienstes präventiv im gesamten Landkreis gestreut“, teilte ein Behördensprecher mit.

Ein Schaufelradlader im Salzlager der Straßenmeisterei in Überlingen. | Bild: Stefan Hilser

„In der Nacht waren die Kolleginnen und Kollegen gegen 3.30 Uhr verstärkt im Raum Tettnang gefragt, wo der Eisregen zuerst auftrat. Später, so gegen 7 Uhr, dann auch in und um Überlingen.“ Gegen 12 Uhr am Dienstag wurde demnach im gesamten Landkreis die dritte Runde gestreut.

Der Sprecher des Landratsamtes: „Nach unseren aktuellen Erkenntnissen kam es zu keinen Einschränkungen im Verkehr. Ob die Menschen aufgrund der Warnungen aber weniger auf das Auto umgestiegen sind, können wir nicht sagen.“

Verspätung beim Bus wegen Eiskratzen? Ein Problem für den öffentlichen Busverkehr waren die Minusgrade der vergangenen Tage. Hier verhalte es sich beim Bus ähnlich wie beim Auto: Die Kälte setzt den Fahrzeugen zu, und Eiskratzen ist notwendig, bevor die Busse aus der nächtlichen Betriebsruhe in den Linienbetrieb starten können. Mit Berufung auf die RAB teilte Bodo-Sprecher Felix Löffelholz mit, dass diese Situation in den zurückliegenden Tagen zu „einigen, jedoch mäßigen“ Verspätungen führte.

Ließen viele ihr Auto in der Garage stehen?

Zu den Fahrgastzahlen im ÖPNV gibt es keine systematischen Zählungen. Der Sprecher des Verkehrsverbunds Bodo kündigte an, für den Nachmittag bei Busfahrern nach ihrer Einschätzung zu fragen, ob verstärkt auf den Linienbus umgestiegen wurde.

Die Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB), die den größten Teil des Busverkehrs im Bodo-Verbundgebiet stemmt, berichtete laut Bodo, dass auf ihren Linien im Raum Bodensee/Oberschwaben/Allgäu durch den Eisregen keine größeren Probleme entstanden seien.