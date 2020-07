Überlingen vor 3 Stunden

Bewohner der Fischerhäuservorstadt wollen beim Neubau mitreden

Die Initiative der Fischerhäuservorstadt in Überlingen will mitreden, wenn das historisch gewachsene Viertel durch einen geplanten Neubau sein Gesicht verändert. Daher waren die Mitglieder der Initiative froh, als der Bauausschuss den entsprechenden Bebauungsplanentwurf vertagte. Die Fischerhäuservorstädter wollen jetzt ihre Vorstellungen formulieren und an die Stadtplanung geben.