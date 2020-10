Überlingen vor 1 Stunde

Baubeginn der Kletterhalle des Deutschen Alpenvereins rückt näher

Einmal nicht in die Kraft in die Besteigung einer Gebirgswand, sondern in die Fällung von Bäumen investieren: Das war Aufgabe für den Deutschen Alpenverein, der mit vorbereitenden Arbeiten für eine neue Kletterhalle loslegte.