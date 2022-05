Die Bundesstraße 31-neu ist am 24. Mai von 6 bis 17 Uhr zwischen der Anschlussstelle Tierheimkreuzung in Überlingen bis zur Anschlussstelle Stockach Ost auf der Autobahn 98 halbseitig gesperrt. Das teilt das Landratsamt Bodenseekreis mit. Der Verkehr von Überlingen Richtung Stockach wird am Seeufer entlang über die B 31-alt umgeleitet, durch die Gemeinden Sipplingen und Ludwigshafen und dann zurück auf die Autobahn 98. Für den Verkehr Richtung Überlingen ist keine Umleitung nötig, eine Spur der B 31-neu bleibt befahrbar.

Bodenseekreis Von der Idee einer Bodenseeautobahn zum Ausbau der B 31-neu: Wir nehmen Sie mit auf eine Zeitreise durch die Planungsphasen der wichtigsten Ost-West-Verkehrsachse im Bodenseekreis

Grund für die halbseitige Sperrung der Bundesstraße sind Mäh- und Unterhaltungsarbeiten, wie das Landratsamt mitteilt. Diese seien für die Verkehrssicherheit notwendig. Um die Sperrung so kurz wie möglich zu halten, hätten die Landratsämter Bodenseekreis und Konstanz die Arbeiten auf einen gemeinsamen Termin gelegt.