Wasser war schon immer das Element von Herbert Dreiseitl – von der Brunnengestaltung bis zum Entwurf regelrechter Landschaften. „Water Landscapes“ ist daher auch der Titel einer seiner Publikationen. Der Überlinger Künstler und Landschaftsarchitekt, der als Professor an verschiedenen Hochschulen lehrt, hat längst bleibende Spuren rund um der Globus hinterlassen. Sei es in optisch markanter, sei es in vor allem ökologisch wirksamer Form – mit den Gewässern am Potsdamer Platz in Berlin oder der Regenwasserbewirtschaftung in Singapur.

Zuletzt trat Herbert Dreiseitl, der seit vier Jahren für die Fraktion LBU/Grüne im Überlinger Gemeinderat sitzt, am heimischen Bodensee mit den eindrucksvollen schwimmenden Gärten in Erscheinung, die zu einem Magnet und zu einem der attraktivsten Motive der Landesgartenschau wurden.

Zurück zu seinen Wurzeln als Bildhauer

„Mit dem aktuellen Projekt komme ich quasi zurück zu meinen Wurzeln als Bildhauer“, sagte Dreiseitl bei der Demonstration eines Vorhabens, das in verschiedener Hinsicht außergewöhnlich ist. Das Konzept eines Seasonal Water für den Catalano Square in der US-amerikanischen Metropole Milwaukee am Michigan See spiegelt mit seinen in vier Segmenten unterschiedlich plätscherndem und sprudelndem Wasser die vier Jahreszeiten wider. Spektakulär war allerdings auch schon ein Modell im Maßstab 1:1, das Herbert Dreiseitl für kurze Zeit in Überlingen installierte, um strömungsdynamische Details zu verfeinern und in der Praxis zu erproben.

Das Projekt Seasonal Water „Wasser ist überall, aber in den verschiedenen Jahreszeiten erscheint es jeweils anders. Am eindrucksvollsten ist der Farbkreis zwischen Dunkelheit und Licht, im Frühling und im Herbst“, sagt Herbert Dreiseitl. „Der allmähliche Verlauf des Farbspektrums umarmt den Ort auf kohärente Weise, um eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Bürgerinnen und Bürger den öffentlichen Raum genießen können.“ Auch die Wasserbewegungen, die Strömungsdynamik und die Menge werden von den Jahreszeiten beeinflusst. Die Wirkung des Wassers zu den verschiedenen Jahreszeiten, die mit der Gestaltung der Segmente deutlich werden sollen: Im Frühling „lebendig und erfrischen“, im Sommer „kühlend und stärkend“, im Herbst „kontemplativ und spirituell“, im Winter „zurückgezogen und kristallisiert“. Zur Person Herbert Dreiseitl, geboren 1955 in Ulm, ist Bildhauer, Künstler, Landschaftsarchitekt und interdisziplinärer Stadtplaner. Im Jahr 1980 gründete er in Überlingen das „Atelier Dreiseitl“ mit bis zu 60 Mitarbeitern auch an den Standorten Singapur, Peking und Portland/Oregon (USA). Sie arbeitet weltweit in den Bereichen Landschaftsarchitektur, Kunst und Städtebau, Umwelttechnik und Stadthydrologie. Im Jahr 2013 erwarb die dänische Ramboll-Gruppe die Firma, seither trägt sie den Namen Ramboll Studio Dreiseitl. Dreiseitl ist verheiratet mit der Landschaftsökologin Bettina Dreiseitl-Wanschura, geboren 1965 in Wien. Sie arbeitet als Managing Consultant im Liveable Cities Lab der Ramboll-Gruppe in Deutschland und Boston. Gemeinsam nahm das Ehepaar 2015 an der Pariser Klimakonferenz teil. (mba)

Modell aus neun Tonnen feuchtem Ton

Für die Tests hatte Dreiseitl einen Teil der großen Halle auf dem Kramer-Areal angemietet und sein erfahrenes Mitarbeiterteam zusammengeholt. Nicht nur ein ausgeklügeltes Gerüst als tragfähiger Unterbau war für das einige Wochen dauernde Experiment erforderlich. Vom nahe gelegenen Ziegelwerk in Deisendorf ließ Dreiseitl rund neun Tonnen feuchten Ton als Modelliermasse anliefern, der anschließend wieder zur Weiterverwendung an das Werk zurückging. Von Hand formten der Wasserkünstler und sein Team die Mäander für mehrere Kubikmeter Wasser, die von Pumpen zum Test beschickt wurden.

Schon mit wenigen Tropfen einer Farblösung lässt sich der Strömungsverlauf sichtbar machen und gegebenenfalls durch Veränderung der Rändern, von Breite oder Tiefe des Durchflusses verändern. | Bild: Hanspeter Walter

„In dieser Form war das auch für mich bisher einmalig“, erklärte der Überlinger im Rahmen eines Pressetermins, kurz bevor er das Modell wieder abbauen ließ. Immerhin hatte die ganze Installation der kleinen Wasserarena einen Durchmesser von rund 22 Metern. Mit wenigen Tropfen Farblösung oder schwimmenden Bechern machte Dreiseitl die Strömungsdynamik und die Geschwindigkeit des Wassers sichtbar.

Studenten dokumentieren Ergebnis mit Laserkamera

Mit ein paar Handgriffen wurde die Kurvenführung verändert, um einen gewünschten Effekt zu erzielen. Denn Lebendigkeit oder Ruhe des Wasserflusses stehen für die jeweilige Charakteristik einer Jahreszeit. Das Wunschergebnis digitalisierten Studenten aus Milwaukee exakt mit einer Laserkamera.

„Die Stadt Milwaukee und ihre Region werden stark vom Wechsel der Jahreszeiten beeinflusst“, sagt der Landschaftsarchitekt. Diese Tatsache war ein Ausgangspunkt für das Projekt im Bundesstaat Wisconsin. Doch auch in grundsätzlicher Hinsicht soll das Seasonal Water ein starkes Symbol werden.

„Um in Zeiten der Klimakrise, der Suche nach Lebenswertigkeit und Sinnfindung neue Hoffnung zu schöpfen, braucht es starke Symbole,“ sagt Herbert Dreiseitl, der Überlinger Landschaftsarchitekt und Künstler. | Bild: Hanspeter Walter

„Um in Zeiten der Klimakrise, der Suche nach Lebenswertigkeit und Sinnfindung neue Hoffnung zu schöpfen, braucht es starke Symbole“, betont Herbert Dreiseitl, „verortet an öffentlichen Plätze, die für alle Bewohner und Bewohnerinnen Zuversicht ausstrahlen.“ Eingefasst wird der Kunstraum, dessen Relief aus Naturstein bestehen wird, von einem Vorhang aus Metallröhren. Auch an eine integrierte Licht- und Klanginstallation ist gedacht.

Vor drei Jahren hatte Herbert Dreiseitl den Auftrag bekommen, eine neue attraktive Gestaltung des Catalano Square zu entwerfen und zu realisieren. Der zentral gelegene dreieckige Park mitten in der Stadt wird von drei Straßen begrenzt und soll zu einem begehbaren Raum werden, der für alle Generationen nutzbar und attraktiv ist.

„Lebendig und erfrischend“ sprudelt das Wasser im Segment Frühling durch die öffentliche Anlage, die auch begehbar sein wird. | Bild: Hanspeter Walter

Das Seasonal Water ist zugleich gedacht als öffentlicher Kunstraum, der Kreativität und Inklusion fördert und das kulturelle Erbe der Wirtschaftsgeschichte hochhält. Eine interessanter Link zum Projekt und dem Modell in der ehemaligen Kramer-Halle ist, dass der heutige Eigentümer des Überlinger Areals, die Wacker-Neuson-Gruppe, in Milwaukee seine Niederlassung für die USA hat.