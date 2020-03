Die Landesgartenschau in Überlingen bietet einen begehbaren Steg, der hinaus auf den See zu den schwimmenden Gärten führt. Im Moment werden die Inseln von vier Gartenbaubetrieben im Sportboothafen Ost bestückt und vorbereitet. Wenn der Steg fertig ist, werden die Inseln zu ihrem Bestimmungsort geschleppt. Wie zauberhaft das aussehen kann, ist mittlerweile erkennbar.

Der ersten Landesgartenschau am Bodensee genügt es nicht, zu neuen Ufern und ganz nah ans Wasser zu gelangen. Sie will zumindest auch ein Stück weit auf dem Wasser sein. Das tut sie nicht nur mit der großen Seebühne, die vor dem Uferpark in