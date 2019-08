Weltranglistenspieler werden auch in diesem Jahr acht Tage auf den Anlagen der Tennisclubs 09 Überlingen, Altbirnau und erstmals auch in Owingen auf den Plätzen stehen: Vom 18. bis 25. August heißt es bei den Überlinger Open wieder

Die Veranstalter hoffen wieder auf gut besuchte Turniere. | Bild: Holger Kleinstück

„Die Stars von morgen live am Bodensee„. Internationale Weltranglistenspieler spielen beim Turnier der World Tennis Tour um ein Gesamtpreisgeld von 15 000 Dollar und um 80 ATP-Punkte für die Weltrangliste im Einzel und Doppel.

Organisiert worden ist das Turnier wieder von Markus Dufner vom Veranstalter MCD Sportmarketing. Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Jan Zeitler übernommen.

Spieler aus 20 Nationen

Die Veranstaltung hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einem großen Sportereignis in Überlingen und der Bodenseeregion entwickelt. Jedes Jahr im August kommen Spieler aus fast 20 Nationen und rund 4000 Zuschauer für die Spiele nach Überlingen. „Wir haben in der Bodenseeregion eine große Tennistradition. Es kommen jedes Jahr Tausende Zuschauer“, sagt Markus Dufner und hofft erneut auf gute Besucherzahlen.

Publikumslieblinge mit dabei

Er macht darauf aufmerksam, dass sich die komplette Weltspitze des Herrentennis ihre ersten Sporen im Profitennis bei Turnieren dieser Kategorie verdiente. Als Beispiel nennt er aktuelle ATP-Top-100 Spieler wie die deutschen Daviscup-Spieler Peter Gojowczyk und Jan-Lenard Struff, die bereits in Überlingen spielten. Wer genau nach Überlingen kommen wird, steht immer erst kurz vor Turnierbeginn fest.

Spieler aus 20 Nationen sind mit dabei. | Bild: Holger Kleinstück

Allerdings haben sich die Publikumslieblinge Peter Torebko und Louis Wessels bereits angekündigt. Bereits seit dem Freitag und noch bis Sonntag läuft der Überlingen Cup: Erstmals wird ein „Wildcard Special“ ausgespielt, bei dem es nicht nur um ein Gesamtpreisgeld von 500 Euro, sondern vor allem auch um eine Wildcard für das Hauptfeld der Überlingen Open geht.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Neben acht Tagen Spitzentennis können sich die Zuschauer auf ein umfangreiches Rahmenprogramm freuen. So startet die Veranstaltung am kommenden Sonntag, 18. August, um 10 Uhr mit einem Weißwurst-Frühschoppen, am Dienstag, 20. August, gibt es ab 19 Uhr die Pasta-Party „Meet the players“.

Kinder sind am Freitag, 23. August, dazu aufgefordert, an der um 10 Uhr beginnenden Tennis-Olympiade im Rahmen des Kids Day teilzunehmen. Ausgestattet mit Laufzetteln müssen die Kinder einen eigens aufgebauten Parcours bewältigen und dabei an den verschiedenen Stationen möglichst viele Punkte sammeln.

Ab 20 Uhr ist eine Oktoberfestparty mit den Jungs vom Bodensee und einer Modenschau geplant. Und am Finalsonntag wiederum ist ein Brunch vorgesehen.