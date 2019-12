von Mardiros Tavit

Wie in den Jahren zuvor laden die Badischen Böllerschützen Nußdorf auch an diesem Silvesternachmittag wieder zum laut knallenden Abschied vom alten Jahr ein. Die Veranstalter erwarten viele Gleichgesinnte bei der Aktion, die am Sportgelände Altbirnau stattfinden wird.

Bewirtung ab 12 Uhr

Ab 12 Uhr eröffnen die gastgebenden Böllerschützen für ihre Kameraden aus der weiteren Region die Veranstaltung. Ab dann sind auch Gäste willkommen, denn auch die Bewirtungsmannschaft steht ab dem Mittag parat. Traditionell wärmen sich alle, Schützen wie Besucher, an Gulaschsuppe, Bratwurst und Glühwein. Ebenso werden allerlei Getränke angeboten.

Viele Teilnehmer kommen von weit her

Geböllert wird von 14 bis 15.30 Uhr. Viele der Schützen und Mitglieder der Böllerkameradschaften, die zum Teil von weit her kommen, kennen sich seit Jahren. Sie nutzen die Veranstaltung zum Wiedersehen und Fachsimpeln. Die Böllerszene ist der Öffentlichkeit sehr zugewandt. Interessierte können Fragen stellen und sich über die Haubitzen, Kanonen und Handböller informieren. Viele der Gerätschaften sind Nachbauten historischer Vorbilder.

Schützen in historischem Gewand

Einige der Schützen und Kanoniere schlüpfen ebenfalls in historische Anzüge und Gewänder. In den vergangenen Jahren trauten sich sogar württembergische Soldaten in ihren Uniformen aus dem Oberschwäbischen ins badische Grenzland nach Überlingen.

Tradition reicht bis ins Mittelalter

Dass die Böllerei keine neumodische Erfindung ist, beweisen historische Quellen. Demnach geht die Tradition, kirchliche wie weltliche Feste und Ereignisse mit Böllerschüssen zu begehen, bis ins Mittelalter zurück. Auch die Böllerschützen und -kanoniere der heutigen Zeit fühlen sich als Teil dieser Tradition.

Strenge Regeln für Böllerschützen

Die Verwendung und Lagerung von Waffen sowie Schießpulver sind gesetzlich streng geregelt. Alle Teilnehmer müssen vor dem Silvesterböllern ihre Befähigungsnachweise und Zulassungspapiere für ihre Waffen nachweisen. Für die Besucher liegen Ohrstöpsel bereit. Kleinkinder und Kinder sollten zusätzlichen Gehörschutz tragen, informieren die Veranstalter.