von SK

Erneut haben Schüler des Überlinger Schülerforschungszentrums (SFZ) erfolgreich bei Jugend forscht und seiner Juniorsparte Schüler experimentieren abgeschnitten. Beim Regionalwettbewerb haben zwei Teams mit ihren Siegen die Tickets zum Landeswettbewerb gelöst, teilt das SFZ in einem Pressetext mit.

Erster Platz im Fachbereich Technik: Junus Hirner (links) und Niels Fenkel. | Bild: Schülerforschungszentrum Überlingen

Im Fachbereich Technik siegten Niels Fenkl (Konstanz) und Junus Hirner (Überlingen). Die Schüler hatten am SFZ Überlingen zwei Roboter entwickelt, die sich mithilfe von Infrarotlaserscannern in einer kartierten Arena selbst lokalisieren. Dabei verfolgt ein großer Roboter autonom einen kleineren mit Kugeln beladenen Roboter. Einmal im Visier des großen Roboters, manövriert sich dieser so hinter dem kleinen, dass er die Kugeln übernehmen, an einem vorgegebenen Ort ablegen und anschließend die Verfolgungsjagd erneut aufnehmen kann. Zusätzlich zum ersten Platz erhielten die Tüftler den ZF-Sonderpreis.

Ein weiterer erster Preis ging im Fachbereich Chemie an Robin Schönegg (Überlingen) und Franziska von Wulffen (Reutlingen). Das geografisch ungewöhnliche Team hatte sich bei einem Seminar zum Thema Neurobiologie kennengelernt und seine Arbeit auf halber Strecke am SFZ-Standort Bad Saulgau aufgenommen: Auf Basis von modifizierten Oberflächen magnetischer Partikel haben die Nachwuchsforscher eine Methode zur Trinkwasserreinigung entwickelt.

Auch in der Juniorsparte konnten Schüler überzeugen

Außerdem freuten sich die Überlinger SFZ-Schüler über weitere Platzierungen: mit einem dritten Platz im Fachbereich Technik überzeugten Johannes Hofmann und Paul Bartels (Überlingen) mit einem Knickgelenk-Roboter sowie Niclas Indlekofer, Jakob Nau und Jonas Mayer (Überlingen) mit einem ferngesteuerten Sensor-Roboter in der Juniorsparte Schüler experimentieren. Die 13 und 14-jährigen Schüler könnten damit zu SFZ-internen Nachfolgern von Jacob Schupp, Hauke Engels und Marcus Bolter werden, die bei den älteren Schülern mit einem Sonderpreis im Fachbereich Arbeitswelt für ihren Feldroboter Carbonite ausgezeichnet wurden. Ein dritter Platz ging im Fachbereich Chemie an Magalie Nothnagel und Rasha Katash (Überlingen) für den Eigenbau und die Untersuchung organischer LEDs.

Mit Florian Thierer und Klara Fauser, Jonas Stuck und Luca Scholl sowie Angelique Indlekofer, Zarah Ritter und Adrian Müller haben sich drei weitere Überlinger SFZ-Teams am Jugend-forscht-Regionalwettbewerb beteiligt.