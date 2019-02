Beim Regionalwettbewerb Südwürttemberg von "Jugend forscht" sind am Freitag im Dornier-Museum in Friedrichshafen jede Menge Projekte und Erfindungen von Nachwuchsforschern im Alter von neun und 21 Jahren vorgestellt worden. Bei "Jugend forscht" kamen 16 Projekte in den Wettbewerb, bei "Schüler experimentieren" waren es 41. Die Ideen reichten von selbst gemachten Batterien über Algen als Kläranlage bis zum Bau eines Luftkissenfahrzeugs.

Pia Kuhn aus Konstanz: Schaumbad gegen den Stress

Die elfährige Pia Kuhn (rechts) aus Konstanz hat ein optimales Entspannungsschaumbad entwickelt. Ihre Mutter (links) musste dafür wochenlang sehr viel baden. | Bild: Susanne Hogl

"Wenn meine Mutter von der Arbeit heimkommt, dann haben wir oft Streit, weil sie so gestresst ist", erzählt die elfjährige Pia Kuhn aus Konstanz. Pia empfahl ihrer Mutter deshalb, ein Entspannungsbad zu nehmen, und schon war die Idee geboren. "Meine Mutter musste dann jede Menge Badezusätze ausprobieren und ich habe danach immer mit einem Biosensor gemessen, wie gestresst sie noch ist", erklärt die Schülerin. Schnell war klar: Ein selbst gemixtes Entspannungsbad ist die einfachste und beste Lösung.

Pias Mutter: "So oft gebadet wie bislang nie"

"Während der gut sechs Wochen habe ich so oft gebadet wie bislang noch nie", schmunzelt Pias Mutter. Die Elfjährige selbst badet übrigens nach eigenen Aussagen so gut wie nie.

Papierflieger-Tüftler aus Langenargen

Die drei Neunjährigen Marco Braun, Adrian Enser und Paul Vögele (von links) aus Langenargen haben den perfekten Paperflieger entwickelt. | Bild: Susanne Hogl

Mit angewandter Physik haben sich Marco Braun, Adrian Enser und Paul Vögele aus Langenargen beschäftigt. "Immer wenn uns im Unterricht langweilig ist, bauen wir Papierflieger. Mit unserer Idee wollten wir herausfinden, welches der perfekte Flieger ist", erklären die drei Neunjährigen, die sich über den 3. Platz im Bereich Physik freuen durften.

Der Weitenrekord liegt bei 7,75 Metern

Gebastelt wurden die Flieger aus einfachen DIN-A4-Bögen mit 80 Gramm und als Modelle gab es den Gleiter und den Pfeil, die fast ähnliche Weiten erzielten. Der Weitenrekord lag bisher bei 7,75 Metern. Die Jungs wollen weiterbasteln und trainieren.

Seilbahn als Erfolgsmodell gegen den Stau auf der Straße

Dicht umlagert war der Stand der beiden zwölfjährigen Gero Hess und Ben Schiedner, die ins Graf-Zeppelin-Gymnasium in Friedrichshafen gehen und eine Umlaufseilbahn für Friedrichshafen entwickelt haben. "Unser Lehrer, Herr Heide, hat uns unterstützt und wir durften einen Workshop beim Seilbahnhersteller Doppelmayr in Wolfurt machen", erzählt Gero Hess. "Wir hatten die Idee zu der Seilbahn, weil es in Friedrichshafen immer so viel Stau auf den Straßen gibt", weiß Ben Schiedner aus Erfahrung.

Häfler Gymnasiasten holen 3. Preis

Ihren Berechnungen nach könnte die Seilbahn, die rund 17 Millionen Euro kosten würde, die Strecke zwischen dem Stadtbahnhof und dem Klinikum in etwa zehn Minuten zurücklegen. Der Bus brauche dafür mindesten doppelt so lange. Begeistert von der Idee war Klaus Fessler aus Friedrichshafen. "Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Da haben die Jungs sich wirklich was überlegt", lobte er. Für das Projekt bekamen die beiden Schüler den 3. Preis im Bereich Geo- und Raumwissenschaften.

3D-Tollchanger aus der eigenen Tüftlerwerkstatt

Sechs Wochen lang hat der 16-jährige Tobias Neidhart aus Konstanz an seinem 3D-Toolchanger gearbeitet. | Bild: Susanne Hogl

Seine ganzen Sommerferien hat der 16-jährige Tobias Neidhart aus Konstanz damit verbracht, einen 3D-Tollchanger selbst zu bauen. "Ich bin schon lange von der 3D-Technik begeistert und was man mit einem Drucker alles machen kann. Da habe ich mir überlegt, ob ich das wohl auch selbst hinbekomme." 700 Euro hat er für seinen 3D-Tollchanger ausgegeben, der sogar mehrfarbige aufwendige Dinge wie filigrane Vasen, kleine Lampen und die unterschiedlichsten Tiere aus Plastikkabel herstellen kann.

Zweifarbiges Eulenpaar kommt nach fünf Stunden aus dem Drucker

"Eine kleine Vase ist in einer halben Stunde fertig, aber ein zweifarbiges Eulenpaar, das aus vielen hundert Schichten besteht, braucht fünf Stunden, bis es aus dem Drucker kommt", erzählt der 16-Jährige. Er gewann den Regionalwettbewerb im Bereich Technik.

Auch Schülerinnen aus Genua am Start

Fabiola Schäfer (links) und Thalia Bechini haben Versuche gemacht, mit welchen Materialien Räume am besten vor Lärm geschützt werden können. | Bild: Susanne Hogl

Die weiteste Anreise hatten die 13-jährige Thalia Schäfer und die zwölfjährige Fabiola Bechini. Die zwei Schülerinnen besuchen die Deutsche Schule im italienischen Genua und haben schon öfter am Wettbewerb teilgenommen. Dieses Jahr erreichten sie im Bereich Arbeitswelt den 1. Platz. "Wir waren, wenn wir etwas in Ruhe machen wollten, immer total genervt von kleinen Kindern, die im Haus rumlärmten", erzählt Fabiola Bechini. Also überlegten sie, wie man Räume optimal vom Lärm isolieren kann.

Ihr Fazit: Schafswolle isoliert am besten gegen Lärm

"Wir haben ein kleines Modellhaus gebaut und billige ökologische Materialien getestet und außerhalb des Modells sehr laute Musik angeschaltet und den Lärm dann mit einem Oszillografen gemessen und die Werte verglichen", erklärt Thalia Schäfer. Als beste Isolierung gegen Lärm hat sich nach vielen Versuchen die Schafswolle herausgestellt.