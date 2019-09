von Julia Rieß

Obwohl Bürgerbräu-Koch Hannes Raßmann leidenschaftlicher Pilzsammler ist, kommen im Restaurant des Linzgau-Kochs Simon Metzler keine selbstgepflückten Pilze in den Kochtopf. Der Linzgau-Koch bezieht die Pilze über Händler – das ist so gesetzlich vorgeschrieben. Den Lesern des SÜDKURIER hat er zwei Rezepte für Pilzgerichte verraten, die derzeit auf seiner Speisekarte zu finden sind – und die von Privatleuten natürlich gerne mit selbst gesammelten Pilzen zubereitet werden dürfen.

Überlingen Es ist Pilzsaison – auch im Lippertsreuter Wald. Die Überlinger Pilzfreunde wissen, wo welche Arten wachsen und geben Tipps für Sammler Das könnte Sie auch interessieren

Waldpilzrisotto – Rezept für vier Personen

Zutaten 500 g Waldpilze

500 g Risotto-Reis, z.B. Arborio

150 g Schalotten, gewürfelt

80 g Butter

50 ml Olivenöl

125 ml Weißburgunder

1200 ml Gemüsebrühe

100 ml Sahne

Salz, Pfeffer, Petersilie

Die Schalotten in 50 Gramm Butter und dem Olivenöl anschwitzen. Den Reis dazugeben und kurz mitschwitzen. Mit dem Weißwein ablöschen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Gemüsebrühe in einem Topf aufkochen und nach und nach zum Risotto geben. Unter ständigem Rühren den Reis im Topf garen. Die Waldpilze in Würfel schneiden und in einer Pfanne mit Öl anbraten. Wenn das Risotto noch einen leichten Biss hat, die Pilze dazugeben. Zum Schluss die restliche Butter, Parmesan, gehackte Petersilie und die geschlagene Sahne unterheben.

Natürlich gehört zu Pfifferlingen mehr als Pfeffer: Linzgau-Koch Simon Metzler (Mitte) und seine Köche Markus Ratzlaff (links) und Hannes Raßmann (rechts) aus dem Bürgerbräu Überlingen verraten leckere Pilzrezepte. | Bild: Julia Rieß

Serviettenknödel mit Waldpilzen in Madeirarahm

Zutaten Soße 500 g Pfifferlinge

50 ml Madeira

30 g Butter

100 g Zwiebelwürfel

20 g Mehl

75 g Weißburgunder

100 g Schmand

150 ml Sahne

500 ml Gemüsebrühe

Salz, Zucker

Zuerst stellen Sie eine Soße her. Hierzu die Zwiebeln in Butter anschwitzen, dann mit dem Mehl bestäuben und mit dem Weißwein ablöschen. Die Gemüsebrühe, Gewürze, Sahne und den Schmand dazugeben, dann kochen lassen, bis die Zwiebeln weich sind. Die Soße abschmecken und durch ein Sieb passieren. In einer Pfanne die geputzten Pfifferlinge anbraten. Mit dem Madeira ablöschen und die Sauce dazu geben. Kurz kochen lassen und direkt servieren.

Zutaten Serviettenknödel 500 g Toastbrot

500 ml Milch

3 Eier

Salz, Pfeffer, Muskat, Petersilie

Den Toast in Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. Die Milch aufkochen und über das Brot geben. Die Eier mit den Gewürzen und der gehackten Petersilie verrühren und unter die Masse geben. Alles gut mischen und anschließend in eine Serviette einrollen. die Enden mit einer Küchenschnur zubinden und die Rolle in einem länglichen Topf circa 30 Minuten in Salzwasser sieden lassen. Alternativ kann die Rolle auch gedämpft werden. Die Rolle etwas abkühlen lassen und die Serviettenknödel in Stücke schneiden und in Butter in einer Pfanne anbraten.