Überlingen – Die Stadt hat eine neue Adresse für den Genuss feiner Weine: Ende März eröffnete „Robert´s Winery“ in der Grabenstraße 10 In stimmungsvollem Ambiente aus rustikalen Stilelementen und modernem Flair präsentiert der gelernte Sommelier Robert Maziarz über 80 internationale Weine. Populäre gute Tropfen, aber auch Raritäten aus Italien, Frankreich und Deutschland sind mit im Programm.Robert Maziarz, der seit über 20 Jahren in der Gastronomie tätig ist, und sich nach eigener Aussage in Überlingen verliebt hat, nennt beispielhaft das Weingut Schneitmann.