Start frei für die Eisbahn „ÜB on Ice“ an ihrem neuen Standort an der östlichen Promenade: Bis zum Dreikönigstag am 6. Januar haben Schlittschuhfans die Möglichkeit, hier ihrem Hobby nachzugehen. Veranstalter Reinhard A. Weigelt zeigte sich zufrieden mit dem Auftakt der mobilen Eislaufbahn, war doch das Interesse bereits während der von den „Gugge Vamps“ musikalisch umrahmten offiziellen Eröffnung am Freitagabend groß.

Sarah Bühler, Caroline Oberem und Anna Rudisile hatten am Eröffnungstag viel Spaß auf der Eisbahn. | Bild: Kleinstück, Holger

Oberbürgermeister Jan Zeitler unterstrich während der Eröffnung, dass "ÜB on Ice" zur Stadt Überlingen gehöre. "So nah wie in Überlingen kommen Sie nirgends an den See, wenn Sie Schlittschuh laufen wollen“, sagte er ans Publikum gerichtet.

Ein Loch im Eis

Allerdings währte das Vergnügen nur zwei Tage, am Sonntag war die Eisfläche geschlossen. Grund: Ein Loch in der Eisbahn und ein technischer Defekt an der Kühlung. Zehn Jahre habe man keine diesbezüglichen Probleme gehabt, „aber das gibt’s halt mal“, sagte Weigelt gegenüber dem SÜDKURIER. Von einem Techniker aus Österreich werde die Anlage am Montag repariert, so dass die Eisfläche am Dienstag (20. November) mit Schlittschuhen wieder betreten werden könne und zu den angekündigten Zeiten Betrieb herrscht.

Was genau war passiert?

Wie Weigelt erklärte, sei es üblich, dass die Eisdecke zu Beginn der Saison noch relativ dünn ist. "Sonst müsste ich mit der Kühlung schon vier Wochen vorher beginnen." Und so sei, vermutlich bei einem Sturz, das Eis aufgebrochen, so dass eine der Kühlmatten freigelegt wurde – im nächsten Schritt dann sei eben diese Matte aufgeschlitzt worden, vermutlich von einem Schlittschuh.

