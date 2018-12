Überlingen – Zum Jahreswechsel setzen sich viele Menschen neue Ziele. Ganz oben auf der Liste der guten Vorsätze steht häufig, mehr Sport zu treiben. Anreiz für viele kann es sein, auf eine Veranstaltung hinzutrainieren. In Überlingen finden auch im kommenden Jahr wieder mehrere sportliche Großveranstaltungen statt.

Auf dem Terminplan stehen erneut die "Beach Days" auf dem Landungsplatz, das Tennisturnier „Überlingen Open“ und der Überlinger Halbmarathon. Veranstalter Markus Dufner hat nun die Termine bekannt gegeben – und überrascht mit einer Veränderung: Die Laufveranstaltungen rund um den Halbmarathon werden um knapp drei Wochen vom bisher gewohnten 1. und 2. Mai auf das Wochenende vom 19. und 20. Mai nach hinten verschoben.

Grund für die Verlegung seien vor allem Terminüberschneidungen bei den Helfern am Maifeiertag, sagt Dufner. Bei der Laufveranstaltung brauche er rund 50 Helfer, diese seien aber in der Vergangenheit immer schwer zu mobilisieren gewesen. Viele Kandidaten hätten am "Tag der Arbeit" oft anderes mit Familie und Freunden geplant.

Dass er mit der Verlegung zeitlich noch näher an andere Laufveranstaltungen in der Region – etwa Salem, Heiligenberg und Uhldingen-Mühlhofen – heranrückt, sieht Dufner nicht als Problem. "Das Wort Konkurrenz möchte ich vermeiden. Ich glaube nicht, dass wir uns gegenseitig dramatisch Läufer wegnehmen." Der Veranstalter ist überzeugt, dass er auch 2019 die Marke von 1500 Läufern aus diesem Jahr halten kann – und eventuell sogar steigern kann. "Ich wurde von vielen angesprochen, die mitlaufen wollen, aber am 1. Mai traditionell beim Wandern sind." Und weiter: "Ich bin überzeugt, dass die Verschiebung eine gute Entscheidung ist."

Weitere Termine für Sportveranstaltungen in Überlingen: An sechs Tagen werden vom 30. Juli bis 4. August bei den "Beach Days“ Meisterschaften in Volleyball, Handball, Fußball und Tennis in der Sandarena direkt am See ausgetragen. Beim Weltranglisten-Tennisturnier „Überlingen Open“ präsentieren sich vom 18. bis 25. August wieder viele hochkarätige Tennisspieler auf der Anlage des TC Überlingen. Ergänzt werden diese Sportveranstaltungen durch die „8. Überlinger Kinder-Olympiade“, bei der am 5. Oktober Spiel, Sport und Spaß für Kinder von 6 bis 12 Jahren geboten wird.