Überlingen vor 6 Stunden

Kinderarmut im Bodenseekreis: Mit diesem neuen Projekt will die Kinderstiftung Bodensee Familien unterstützen

Armut betrifft auch im Bodenseekreis viele Kinder. Sie leben in Familien mit geringem Einkommen, in denen oft das Geld für das Nötigste fehlt. Die Kinderstiftung Bodensee setzt hier mit verschiedenen Unterstützungsprogrammen an. Für ihr neuestes Projekt sucht die Stiftung Einkaufspaten.