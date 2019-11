Unabhängig, persönlich, fair: So lautet das Motto der Finanzkanzlei am See in Überlingen, die jetzt in die Hägerstraße 1 in neue Räumlichkeiten umgezogen ist. 2013 starteten Thomas Neumann, Christopher Schreiner und Achim Niess dieses Projekt. Sie schrieben sich eine unabhängige Beratung in Sachen Finanzierungen und Geldanlagen auf die Fahnen. Und diese Dienstleistung kam ganz offensichtlich an, denn mittlerweile kann man von einem wahren Erfolgskonzept sprechen, wurden die Räumlichkeiten in der Turmgasse doch zu klein. Damit war ein Umzug nur die logische Konsequenz.

„Wir sind in den vergangenen Jahren in der Überlinger Turmgasse einfach regelrecht aus allen Nähten geplatzt“, erklärt Achim Niess den Grund, warum man sich auf die Suche nach einer neuen Bleibe gemacht hat. „Zunächst hatten wir die Option, in Owingen zu bauen. Dann kam die Alternative mit der Immobilie in der Hägerstraße.“

Die Entscheidung sei dem Team der mittlerweile vier geschäftsführenden Gesellschafter, Bernd Schatz ist 2014 dazugestoßen, nicht schwer gefallen. „Wir wollten einfach in Überlingen bleiben“, so chim Niess. „Und in der Hägerstraße 1 fühlen wir uns bereits pudelwohl.“

Die Finanzkanzlei am See hat in der Hägerstraße 1 ein gesamtes Stockwerk mit etwa 500 Quadratmetern bereits im Rohbau gepachtet und konnte so den Innenausbau nach eigenen Wünschen gestalten. Entstanden ist ein lichtdurchfluteter Raum, der am Eingang einen einladenden Empfangsbereich hat.

Die Büros bieten Platz für umfangreiche und vor allem persönliche und diskrete Beratungen. Der Ausbau hat neun Monate gedauert. Das Interieur ist perfekt aufeinander abgestimmt und sorgt bei den insgesamt 20 Mitarbeitern, aber auch bei den Kunden für eine Wohlfühl-Atmosphäre.

„Ich kann mich noch gut erinnern, als wir 2013 gestartet sind, haben wir gebrauchte Büromöbel für 1000 Euro gekauft“, erzählt Achim Niess schmunzelnd und fügt hinzu: „Dieses Mal hat das nicht mal für ein Büro gereicht.“ Dies sei aber standesgemäß für ein Unternehmen, das im Jahr ein Finanzierungsvolumen von rund 150 Millionen Euro hat. Gemeinsam mit der Partnerkanzlei Dr. Klein kommen sie gar auf eine Viertel-Milliarde Euro sowie 100 Millionen Euro Anlagevolumen und mehr als 100 verkaufte Kapital-Anlage-Immobilien.

Tag der offenen Tür

Die Finanzkanzlei am See lädt am Donnerstag, 21. November, 9 Uhr und 12 Uhr, alle Interessierten ein, sich die Räumlichkeiten selbst anzuschauen. Bei einem Glas Sekt oder einer Tasse Kaffee ist dies eine gute Möglichkeit, sich über das Portfolio zu informieren und ins Gespräch zu kommen.

Kontakt:

Finanzkanzlei am See, Hägerstraße 1, 88662 Überlingen, Telefon 0¦75¦51/9¦37¦71-0, E-Mail: info@fksee.de.

Weitere Informationen im Internet unter: www.finanzkanzlei-am-see.de