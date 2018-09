Schon lange wartet die Stadt auf einen weiteren Anschluss an die B 31 im Bereich von Altbirnau. Vor allem für die Bewohner von Nußdorf ist die derzeitige Situation eine Belastung. Wer von der B 31 in den Überlinger Westen will oder umgekehrt auf die B 31 in Richtung Friedrichshafen auffahren möchte, wird mitten durch den Überlinger Teilort geleitet. Bereits 2012 schaffte die Stadt die Voraussetzung für den Anschluss und baute die Rengoldshauser Straße als Entlastungsstraße. Die ehemalige Oberbürgermeisterin Sabine Becker sagte noch beim Spatenstich für den B-31-Ausbau im Oktober 2015 in Richtung Politiker und Straßenplaner: "Vergessen Sie den Anschluss Rengoldshausen nicht."

Vergessen wurde der Anschluss nicht, aber stets weiter nach hinten verschoben. Im Juni 2017 wurde endlich das Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Vorgesehen ist eine Auffahrt mit Rampen, die einen Höhenunterschied von 4,70 Meter überwinden, sowie der Bau einer neuen, breiteren Brücke mit Beschleunigungstreifen in Richtung Friedrichshafen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2019 terminiert. Da während der Landesgartenschau 2020 die Arbeiten ruhen sollen, um keine Baustelle an der B 31 zu haben, war geplant, zunächst die Brücke zu bauen und den Anschluss erst 2021 herzustellen.

Nun kommt es doch nochmals anders: Wie Oberbürgermeister Jan Zeitler im Gespräch mit Landespolitikern sagte, wurde der Bauverlauf nochmals geändert. Demnach soll nun zunächst der Anschluss der B 31 an die Rengoldshauser Straße entstehen, der Bau einer neuen Brücke wird dafür ins Jahr 2021 nach hinten verschoben. Darauf hätten sich die Stadt und der Bund geeinigt. Der Anschluss soll bereits zur LGS nutzbar sein und zur Verteilung des Verkehrs im Ausstellungsjahr beitragen. Die Restarbeiten werden dann mit der Herstellung der Brücke im Jahr 2021 erledigt. "Am Zeitplan selbst wurde nichts geändert, es ist lediglich die Frage, mit welchem Bauabschnitt begonnen wird", teilt die Verwaltung auf SÜDKURIER-Anfrage mit. "Aus städtischer Sicht bringt das Vorziehen des Anschlusses mehr Vorteile als die Erneuerung der Brücke."

Durch späteren Brückenbau wird es im Jahr 2021 allerdings mehr Einschränkungen für den Verkehr auf der B 31 geben, als es sie mit dem benachbarten Rampenbau gegeben hätte. "Der Bau der Brücke bringt dieselben Einschränkungen für den Verkehr der B 31, ob sie im Jahr 2019 oder 2021 erstellt wird", schreibt die Stadt lediglich dazu. Vorgesehen ist, den Verkehr der B 31 während des Baus nördlich der Brücke um die Baustelle zu leiten.

