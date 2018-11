Überlingen vor 3 Stunden

Alt-Oberbürgermeister Reinhard Ebersbach wird am Martinstag 80 Jahre alt

Als krasser Außenseiter wurde Reinhard Ebersbach 1969 an die Spitze der Stadtverwaltung in Überlingen gewählt. Zwei weitere Wahlperioden war er im Amt, bis er im Alter von 55 Jahren den Chefsessel abgab. Seit 2013 engagiert er sich für die Landesgartenschau in Überlingen. Am 11. November feiert Reinhard Ebersbach seinen 80. Geburtstag.