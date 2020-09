von Sabine Busse

„Wir strampeln uns ab…“ lautete die Devise. Mit der Aktion wolle das Quintett auf die Wohnungsnot der vier Flüchtlinge Ahmed, Amir, Leo und Jamal hinweisen, die vor Jahren als unbegleitete Minderjährige nach Deutschland kamen. Die meisten haben bis zur Volljährigkeit bei der Linzgau Kinder- und Jugendhilfe gelebt. Wer danach keine eigene Wohnung findet oder finanzieren kann, rutscht in die Obdachlosigkeit. Drei von ihnen wohnen derzeit in den Reutehöfen.

Der zweite Grund, warum sie sich abstrampeln, ist ihre Suche nach Arbeit oder einem Ausbildungsplatz. Dass die vier jungen Männer das dafür nötige Durchhaltevermögen mitbringen, wollten sie auf diese Weise belegen. Jugendsozialarbeiter Carlos Göschel nennt als eines seiner kostbarsten Erlebnisse auf der Reise: „Die bedingungslose Solidarität in der Gruppe. Ich konnte mich immer auf sie verlassen!“

„Sie sollten sich in dem fremden Land willkommen fühlen.“ Carlos Göschel, Jugendsozialarbeiter

Dazu wollte Carlos Göschel ihnen ein neues Bild von Deutschland vermitteln. „Sie sollten sich in dem fremden Land willkommen fühlen“, sagt er. Das hat funktioniert. Alle vier sind glücklich, mitgefahren zu sein und strahlen, wenn sie von den vielen netten, hilfsbereiten Menschen unterwegs erzählen. Fast ehrfürchtig sprechen sie von den schönen Landschaften und der tollen Natur.

Jetzt sind es nur noch wenige Meter. Die Gruppe biegt auf den Landungsplatz ein. | Bild: Sabine Busse

Beim Start der Tour standen nur die Hälfte der Übernachtungen fest. Den Rest organisierten sie unterwegs und bekamen so viele positive Rückmeldungen, dass sie nur eine Nacht auf einem Zeltplatz verbringen mussten. Aber es gab auch Hindernisse. Zum Beispiel als die Rikscha im Thüringer Wald eine Kilometer lange Steigung nicht schaffte. Einen Abschleppdienst konnten sie nicht bezahlen. Also rief Carlos Göschel bei dem 40 Kilometer entfernten Gastgeber für die kommende Nacht an. Der organisierte kurzerhand einen Kumpel und einen Anhänger und holte sie ab. Am Zielort war dann schon die Gulaschsuppe fertig. „Das war richtig schön!“, erinnert sich Leo.

Jamal war vor der Tour noch Fahrrad-Anfänger

Fast alle Jungs haben unterwegs Knieprobleme bekommen und Jamal war vor der Tour noch Fahrrad-Anfänger. Ahmed sorgte unterwegs für gute Laune und feuerte sie an: „Wir essen die Berge wie Salat!“ Zum Teil hieß das: Berg hoch radeln, zu Fuß wieder runter und helfen, die Rikscha zu schieben.

Das Gefährt mit dem roten Baldachin wird künftig in Überlingen für die mobile Jugendarbeit zum Einsatz kommen. „Wie wollen damit Menschen zusammenbringen“, sagt Carlos Göschel.

Leo (oben links), darunter Amir, Jamal (Mitte) und Ahmed. | Bild: Sabine Busse

Die vier Teilnehmer und ihre Motivation Amir Amir ist 20 Jahre alt. Er kam vor fünf Jahren aus Afghanistan und wohnt in den Reutehöfen. Er hat das Sprachlevel B1 und ein Berufsvorbereitungsjahr absolviert. Er möchte eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer machen. Er ist mitgefahren, weil er den Kopf frei bekommen wollte. „Das war richtig toll. Der Sport tat gut und ich kam auf neue Gedanken.“ Was der Höhepunkt war? Dass sie es geschafft haben. „Ich bin so froh, wieder hier zu sein!“ Ein Problem waren die Berge, erzählt er – und seine Knieprobleme. Dass sie manchmal auf dem Boden schlafen mussten, war für ihn okay. Im Gegensatz zu der Nacht im Hotel, die ihnen die Stadt Naumburg spendierte. Da war das Bett zu weich, berichtet Amir. „Die Reise hat mir gut gefallen, wir haben viele nette Leute getroffen, schöne Natur und Landschaften gesehen. Das war toll!“ Leo Leo ist 21 Jahre alt, kommt aus Afghanistan und hat einen Realschulabschluss. Er würde gerne das Abitur machen, aber die Behörden haben die Duldung ausgesprochen, weil er keine Papiere hat und damit steht für ihn alles still. Er ist mitgefahren, weil er seine Schwierigkeiten und die Angst vor der Abschiebung mal vergessen wollte. „Für mich war alles toll! Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir so viele tolle Erlebnisse haben werden.“ Er schwärmt von den Menschen und der Natur. Am liebsten möchte er weiter mit dem Fahrrad unterwegs sein. Er habe erfahren, wie schön und schützenswert die Natur in Deutschland ist. Und wie gut es ihm tat, Sport zu machen. „Es gibt überall auf der Welt nette Menschen, egal welche Hautfarbe oder Religion sie haben!“ Jamal Jamal, 21 Jahre alt, kommt aus Äthiopien. Das Radfahren hat er erst in Deutschland gelernt, vor dem Start hatte er wenig Übung. Auch die Gruppe und Carlos Göschel hat er erst vor Kurzem kennengelernt. Daher war für ihn fast alles neu an dieser Tour. „Ich habe gedacht, das schaffe ich nie“, gibt Jamal zu. „Aber es hat geklappt!“ Man merkt, wie stolz er auf diese Leistung ist. „Wir haben so viele neue Städte gesehen, so viele offene Menschen getroffen.“ Jamal ist auf der Suche nach Arbeit. Er hat schon einmal in einem Kindergarten gearbeitet. Das würde er wieder machen, aber sein Traum wäre eine Ausbildung im Handwerk – oder zumindest eine Arbeit. Ahmed Ahmed ist 22 Jahre alt und kommt aus dem Irak. Er lebt zurzeit in den Reutehöfe und hat das Sprachlevel B2. Er möchte Friseur werden und ist auf der Suche nach Ausbildungsstelle. „Ich bin mitgefahren, weil ich Leute kennen lernen und ein Ziel haben wollte“, sagt Ahmed. „Ich hätte nie gedacht, dass wir so nette Menschen treffen und wie schön die Natur ist.“ Am schlimmsten seien die Berge in Thüringen gewesen, teilweise mussten sie die Rikscha hochschieben. „Eine solche Reise bedeutet auch Schwierigkeiten, nicht nur lachen!“, sagt er dazu schulterzuckend. „Wer Genuss will, muss auch das Schwierige sehen“, fügt er noch hinzu. Auf seiner Flucht sei er zu Fuß von der Türkei nach Sofia gelaufen. „So etwas sollte jeder mal erleben, man lernt sich selber kennen.“