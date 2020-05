In diesem Jahr war im Rahmen des Dorffestes auch die Einweihung des sanierten Rathauses geplant. „Sofern es die Situation zulässt, wird das Dorffest im nächsten Jahr am 17. und 18. Juli auf dem dann neu hergerichteten Rathausplatz stattfinden“, teilt der Bürgermeister mit. Spätestens dann werde auch die Einweihung des sanierten Rathauses nachgeholt, so Gortat