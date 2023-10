Ein Sommerabend mit Sting? Darauf können sich seine Fans in der Region erneut freuen. Nach 2011 und 2018 – damals mit Shaggy – spielt der 72-Jährige am Dienstag, 23. Juli 2024 wieder ein Salem Open Air. Laut dem Konzertveranstalter Allgäu Concerts trägt die Show den Namen „My Songs“, übersetzt „Meine Lieder“. Die Liederauswahl konzentriert sich dabei auf die beliebtesten Stücke von Sting und umfasst die Karriere des 17-fachen Grammy-Award-Gewinners sowohl als Mitglied der Band „The Police“ als auch als Solokünstler.

Die musikalische Zeitreise beinhaltet Titel wie „Englishman In New York“, „Fields Of Gold“, „Shape Of My Heart“, „Every Breath You Take“, „Roxanne“ und „Message In A Bottle“. Begleitet wird Sting auf der Tour, die seiner Internetseite zufolge seit 2021 läuft, von einem elektrischen Rock-Ensemble. Mit dabei sind: Dominic Miller (Gitarre), Josh Freese (Schlagzeug), Rufus Miller (Gitarre), Kevon Webster (Keyboard), Shane Sager (Harmonika) sowie Melissa Musique und Gene Noble (Backing Vocals). Im Laufe seiner Karriere verkaufte der Komponist und Singer-Songwriter bisher fast 100 Millionen Alben mit „The Police“ und als Solokünstler. Daneben ist er Schauspieler, Schriftsteller und Aktivist.

Viele Auszeichnungen und Ehrendoktortitel

Mit Stewart Copeland und Andy Summers bildete Gordon Matthew Thomas Sumner alias Sting 1977 „The Police“. Die Band veröffentlichte fünf Studioalben, gewann sechs Grammys und zwei Brit Awards und wurde 2003 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen, wie Allgäu Concerts mitteilt. Als Solokünstler erhielt Sting weitere elf Grammys, zwei Brit-, einen Golden Globe und einen Emmy Award, vier Oscar-Nominierungen und viele weitere Auszeichnungen. Ehrendoktortitel für Musik wurden ihm von der University of Northumbria, dem Berklee College of Music, der University of Newcastle upon Tyne und der Brown University verliehen.

Stings Salem Open Air am 23. Juli beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten sind ab einem Preis von 78,45 Euro erhältlich. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 3. November um 10 Uhr, erklärt Allgäu Concerts. Tickets und Informationen zu der Konzertreihe gibt es unter: www.allgaeu-concerts.de. Welche Künstler kommendes Jahr noch in Salem auf der Bühne stehen, erfahren Sie hier.