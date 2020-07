Der Konzertsommer 2020 fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Die Open Airs in Meersburg und Salem wurden entweder verschoben oder abgesagt (siehe Kasten). Doch was passiert mit den Konzertkarten? Die Allgäu Conerts GmbH, Veranstalter der Meersburg Schlossplatz Open Airs und Salem Open Airs, erklärt das weitere Vorgehen so:

Behalten Tickets für ein Konzert, das verschoben wurde, ihre Gültigkeit? Ja, das ist so. Unter dem Hashtag #BehaltdeinTicket wirbt Allgäu Concerts darum, die Karten zu behalten und sich auf den Ersatztermin zu freuen. „Wir bedanken uns schon jetzt bei allen Kunden, die sich für die unkomplizierte Lösung entscheiden und so ein Überleben der Kulturbranche unterstützen“, teilt der Konzertveranstalter auf seiner Internetseite mit.

Zum Teil neue Termine für Open Airs Meersburg Schlossplatz Open Airs Italienische Nacht, 28. Mai, abgesagt; Classic Rock Night, 29. Mai, abgesagt; Max Giesinger, 30. Mai, verschoben, neuer Termin: 21. Mai 2021 Salem Open Airs Bryan Ferry, 30. Juli, abgesagt; Xavier Naidoo, 22. Juli, verschoben, neuer Termin: 24. Juli 2021; Supertramps Roger Hodgson, 7. August, verschoben, neuer Termin: 6. August 2021; Sarah Connor, 9. August, verschoben, neuer Termin: 29. Juli 2021.

Was ist, wenn jemand seine Karten nicht behalten möchte, oder das Open Air ersatzlos gestrichen wurde? Hier wird ein Gutschein über den monetären Wert ausgestellt, den die Tickets hatten, inklusive der Vorverkaufsgebühr. Grundlage für dieses vorgehen ist ein Gesetz, das am 18. Mai dieses Jahres in Kraft getreten ist. Es gelte rückwirkend für Tickets, die vor dem 8. März 2020 für Veranstaltungen gekauft worden seien, „welche aufgrund der COVID-19 Pandemie nicht planmäßig stattfinden konnten oder können“. Für diese könne der jeweilige Veranstalter, anstelle der Erstattung des Eintrittspreises, einen Gutschein ausstellen, führt Allgäu Concerts weiter aus.

Wie wird das Umtauschen der Karten in Gang gesetzt? Allgäu Concerts arbeitet mit mehreren Ticketanbietern zusammen: CTS Eventim, Reservix, White Label, Myticket. Alle Informationen, wie das Umtauschen bei den jeweiligen Anbietern möglich ist, sollen so schnell wie möglich auf www.allgaeu-concerts.de veröffentlicht werden. „Sobald die technischen Lösungen von den jeweiligen Anbietern entwickelt sind, werden Sie aber auch direkt vom jeweiligen Ticketanbieter informiert“, heißt es weiter. Der Konzertveranstalter bittet darum, nicht einfach Tickets an das Allgäu-Conerts-Büro zu schicken. Sollte jemand seine Karten auf Ebay oder sonst einem Portal erworben haben, muss er sich an seinen jeweiligen Verkäufer wenden. Allgäu Concerts kann zu diesen nicht autorisierten Verkäufen keine Angaben machen.

Tourismus-Chefin: Im Härtefall Geld zurück Ist es schwierig, Konzertkarten für die wegen Corona abgesagten drei Open-Air-Konzerte auf dem Schlossplatz umzutauschen? Markus Waibel (FW) behauptete das zum wiederholten Mal unter „Verschiedenes“ im Gemeinderat. Tourismus-Chefin Iris Müller sagte hingegen auf SÜDKURIER-Nachfrage, ihr seien keine Probleme bekannt. Das Max-Giesinger-Konzert wurde auf den 21. Mai 2021 verschoben, Tickets, die für 2020 gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit. Karten für die beiden anderen Konzerte, die bis auf weiteres ersatzlos gestrichen sind – Italienische Nacht und Classic Rock Night – würden in Gutscheine von Allgäu Concerts, der Veranstalterfirma, umgetauscht. Das laufe seit drei Wochen und klappe auch, sagte Müller. Sie betonte: Dafür müssten die Käufer sich aber an dieselbe Vorverkaufsstelle wenden, bei der sie das Ticket erworben hätten. Im „Härtefall“ gebe es das Geld auch zurück. Bei Meersburg Tourismus habe sich bisher ein einziger solcher Fall gemeldet. Man habe für ihn vor Ort über ein Online-Formular den Kontakt zum Veranstalter hergestellt. „Die Parteien haben sich auch schon unterhalten“, so Müller. Die „Gutschein-Lösung“ beruht auf einem Bundesgesetz „zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Veranstaltungsvertragsrecht“, das am 20. Mai in Kraft trat. Es soll verhindern, dass Veranstalter aufgrund von Rückforderungen in Existenznot geraten. „Werden die Gutscheine bis Ende nächsten Jahres nicht eingelöst, ist ihr voller Wert zu erstatten“, so Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz. Ihr Ministerium präzisiert ferner, Inhaber von Gutscheinen könnten deren Auszahlung verlangen, „wenn die Annahme eines Gutscheins für sie oder ihn aufgrund der persönlichen Lebensumstände unzumutbar ist oder wenn der Gutschein nicht bis zum 31. Dezember 2021 eingelöst wird“. (flo)

Was ist, wenn die Tickets beim SÜDKURIER gekauft wurden – online oder in den Geschäftsstellen? Der SÜDKURIER-Vertrieb teilt dazu mit: „Kundengruppen, die über den SÜDKURIER ein Ticket gekauft haben, informieren wir gerade per Brief über die Lösung des jeweiligen Veranstalters.“ Demnächst angeschrieben werden, was die Meersburg Schlossplatz Open Airs und die Salem Open Airs betrifft, Kunden, die Tickets für die Classic Rock Night, die Italienische Nacht, beides in Meersburg, oder Bryan Ferry in Salem erworben hatten. Der SÜDKURIER tauscht die Originaltickets beim Veranstalter gegen Gutscheine um. Konkret beschrieben wird die Vorgehensweise im Anschreiben. Kunden, von denen nur eine Telefonnummer vorliegt, werden zunächst telefonisch kontaktiert. Sollte ein Käufer in absehbarer Zeit nichts vom SÜDKURIER hören, kann er sich bezüglich der Open Airs in Meersburg und Salem auch unter der gebührenfreien Hotline 08 00/8 80 80 00 melden. Für andere Konzerte können andere Regeln gelten oder noch nicht festgelegt sein.

Weitere Informationen über die Gutscheine und Fristen: http://www.allgaeu-concerts.de