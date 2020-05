Salem vor 2 Stunden

In Salem, Frickingen und Heiligenberg sind die Bäder geschlossen. Wie könnte es wann weitergehen?

Viele Strandbäder entlang des Bodenseeufers sind vorerst geschlossen. Ein generelles Badeverbot für den Bodensee gibt es jedoch nicht. Doch wie sieht es mit anderen Bädern, wie dem Strandbad am Schlosssee in Salem, dem Naturerlebnisbad in Frickingen-Leustetten, oder dem Höhenfreibad in Heiligenberg aus? Der SÜDKURIER hat nachgefragt: