Die Schule Schloss Salem hat diese Woche ihren 100. Geburtstag begangen. Exakt am Ehrentag, dem 14. April, nahm Schirmherr Bernhard Prinz von Baden am Mittagessen der Schüler teil, die auch in den Osterferien an der Schule geblieben waren. Aufgrund des Corona-Virus waren sie nicht nach Hause gereist.

Gesamtleiter: Gerade in Krisenzeiten Stärke beweisen

Etwa 150 Schüler im Alter von zwölf bis 18 werden aktuell an den verschiedenen Schulstandorten betreut, wie Bernd Westermeyer, Gesamtleiter der Schule Schloss Salem, dem SÜDKURIER bereits berichtet hatte. Dennoch begrüßte der Schulleiter Prinz Bernhard im Namen der gesamten Salemer Schulgemeinschaft. Einleitend verlieh er seiner Freude darüber Ausdruck, dass das gemeinsame feierliche Mittagessen die Stärke und Zuversicht der Salemer Gemeinschaft, gerade auch in Krisenzeiten, deutlich mache.

Salem Schule Schloss Salem hält Internat für 150 Schüler aufrecht, die nicht nach Hause können Das könnte Sie auch interessieren

Es sei außerordentlich, dass menschliches Miteinander innerhalb der nach außen abgeschlossenen Internatsstandorte möglich sei, während weltweit rund 1,4 Milliarden Kinder und Jugendliche ihre Schulen derzeit leider nicht betreten und ihre Freunde nicht sehen dürften. So wird Westermeyer in einer Pressemitteilung aus der Schule zitiert.

Prinz Bernhard: Unverzagtheit entspricht Gründern

Auch Prinz Bernhard betonte, dass es wichtig sei, den Geist der Gründer der Schule Schloss Salem aufrecht zu erhalten. Er sei überzeugt, dass sein Urgroßvater, Prinz Max, sowie Kurt Hahn auf die Unverzagtheit der heute erfreulich internationalen Schüler- und Mitarbeiterschaft in Krisenzeiten stolz gewesen wären. Die Lage Salems abseits der großen Städte erweise sich auch in der derzeitigen Situation als Segen und die Fülle der Natur im Umfeld der Schule als Kraftquell.

Die aktuelle Pandemie verlange Menschen in aller Welt und auch der Schule Schloss Salem viel ab. Aber in der verantwortungsbewussten Überwindung dieser besonderen Herausforderung liege auch die Chance, an dieser Aufgabe zu wachsen und zu erstarken, meinte der Schirmherr.

Zum Ende seiner Ansprache erhoben Prinz Bernhard und alle Anwesenden ihre Gläser, um mit einem Glas Apfelsaft auf die kommenden 100 Jahre der Schule anzustoßen und ein Stück Geburtstagskuchen zu genießen, der mit einer „100“ und dem Schullogo verziert eigens gebacken worden war. Der offizielle Festakt soll erst 2021 nachgeholt werden. Dieser war für Anfang April dieses Jahres geplant gewesen.