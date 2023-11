Rocklegenden kommen im Sommer zum Schloss Salem Open Air: Deep Purple, die als eine der am härtesten arbeitenden Bands aller Zeiten bekannt sind, haben allein seit 1996 sechs Studioalben veröffentlicht und sind seit ihrer Gründung im Jahr 1968 mit nur wenigen Pausen weltweit auf Tournee gewesen. 2024 kommen sie zu den Salem Open Airs. Am Donnerstag, 18. Juli, wird die Rockband ab 20 Uhr das Beste aus mehreren Jahrzehnten spielen, informiert der Veranstalter Allgäu Concerts in einer Mitteilung. Außerdem bestätigt sind für die Konzertreihe bislang die Band Pur und Sting.

Bodenseekreis Pur spielen 2024 ein Salem Open Air Das könnte Sie auch interessieren

Hardrock auf dem Schlossareal

Deep-Purple-Sänger Ian Gillan ist inzwischen 78 Jahre alt, was dem Drang zum Rocken offenbar keinen Abbruch tut. Im Sommer 2022 haben sich Deep Purple beispielsweise mit ihren Hardrock-Kollegen von Judas Priest zusammengetan und eine erfolgreiche 25-Städte-Tournee durch die USA und Kanada unternommen.

Das Lebensgefühl der frühen 1970er-Jahre

Bis heute sind Bassist Roger Glover und Drummer Ian Paice als Gründungsmitglieder mit dabei. Ein Jahr nach der Gründung stieg Ian Gillian als Sänger ein. Das war 1969. Neustes Bandmitglied ist Simon McBridge. Der Gitarrist ist Nachfolger von Steve Morse, der die Band 2022 verlassen hat.

Deep Purple prägte entscheidend das Musik- und Lebensgefühl der frühen 1970er-Jahre. Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Simon McBride und Don Airey bewegen sich weiterhin in den Weiten des Hard Rock – die Texte und Nuancen ihrer jüngsten Werke sind alles andere als dumpfe Runderneuerungen, schreibt der Veranstalter.



Weitere Infos unter: www.allgaeu-concerts.de. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 16. November. Karten gibt es ab 87,40 Euro.