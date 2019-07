Am Donnerstag ist es soweit: Dann steht die us-amerikanische Band Toto im Salemer Schlosspark auf der Bühne. Bereits am Dienstag wurde mit den Vorbereitungen begonnen. Unter anderem musste die Bühne, die nach dem Konzert der Fantastischen Vier Mitte Juni abgebaut wurde, wieder aufgestellt und die Beleuchtung angebracht werden. Doch wann genau betritt Toto die Bühne überhaupt? Wo kann geparkt werden? Und wie wirkt sich das Konzert auf den Verkehr aus? Was Konzertbesucher und Verkehrsteilnehmer vorab wissen müssen und welche Tipps die Veranstalter geben, haben wir für Sie zusammengefasst.

Die Fantastischen Vier sind beim ersten Salem Open Air im Juni im Schlosspark aufgetreten | Bild: Jäckle, Reiner

Zeitplan: Einlass auf das Konzertgelände ist am Donnerstagabend ab 18 Uhr. Erstmals getestet wurde beimersten Salem Open Air von den Fantastischen Vier im Juni der Zugang über zwei Eingänge: Einer am Informations-Pavillon, der andere am Stockacher Tor. Diese beiden Eingänge werden auch am Donnerstag wieder geöffnet sein. Von 19.30 Uhr bis 20 Uhr bringt die Support-Band ZFG die Besucher in Stimmung, bevor um 20.30 Uhr schließlich Toto auf die Bühne kommen soll. Ende des Konzerts soll um 22.40 Uhr sein, die Zeitangaben sind jedoch alle ohne Gewähr.

Fahrservice: Ein Taxistand befindet sich an der Bushaltestelle Stefansfeld Ortsmitte/Sparkasse. Da Taxis nicht bis zum Schloss vorgelassen werden, sollten sie zu dieser Bushaltestelle bestellt werden. Die Anmeldefrist für den kostenlosen Shuttlebus, der schon beim letzten Konzert zur Verfügung stand, ist bereits verstrichen. Der Service kann daher von unangemeldeten Konzertbesuchern nicht genutzt werden.

