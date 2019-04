In Salem finden sich Gastronomiebetriebe in restauriertem Fachwerk. Im September 2016 eröffnete die Erlebnisgastronomie „Fachwerk 11“ im Teilort Stefansfeld. Nun ist die Gemeinde wieder um eine Gastronomie-Attraktion in altem Gemäuer reicher. Ab sofort sind Pension und Café Schlupfwinkel an der Weildorferstraße 42 geöffnet.

Vor zweieinhalb Jahren haben Geschäftsführer und Lehrer Nils Heese und seine Ehefrau Dagmar Heese-Gern beschlossen, das Gehöft aus dem Jahr 1910 instand zu setzen. Das Entkernen haben sie selbst vorgenommen. Mit Landesmitteln und der Hilfe von Fachfirmen aus der Umgebung ist das gerade eröffnete Gasthaus mit 300 Quadratmetern Fläche entstanden. Es gibt 25 Café-Plätze.

In den nächsten zwei Wochen kommen noch fünf Tische auf der Terrasse hinzu. Außerdem gibt es acht Pensionszimmern. Geschwärzte Holzbalken zeugen noch von der ehemaligen Rauchkammer. Obstkisten aus der ehemaligen Scheuer hat die Gastgeberin von Hand restauriert. Sie dienen als Nachtkästle. Die passenden Holzlampen mit cremefarbenem Schirm stammen aus der Hobbywerkstatt ihres Schwiegervaters.

„Hier ist vieles handgemacht“, unterstreicht Gern. Das Brot, das sie ihren Pensionsgästen zum Frühstück und ansonsten zum Vesperbrett anbietet, backt sie selbst, ebenso Kuchen, Strudel oder Quiches. Auch das jeweilige Mittagsgericht wird auf dem Gernschen Herd zubereitet. Die Kaffeevarianten werden in Porzellantassen aus Großmutters Zeiten serviert. Der Cafébesucher kann dabei wählen zwischen Filter- oder Siebträgerkaffee.

Heimelige Stube im Inneren

Im Gebäudeinneren erwartet die Besucher kein gewöhnliches Kaffeehaus, sondern eher eine heimelige Stube. Die restaurierten, alten Balken sind in beiden Gasträumen sichtbar. Eine antike Vitrine ist bestückt mit Gläsern aus Omas Zeiten.

Lange Tafel für Familien, Gruppen oder Einzelgäste

Krüge mit Blumen aus dem Garten zieren Simse und Sideboards. Plüschsofas, Sessel und Stühle von anno dazumal laden zum Verweilen ebenso eine lange Tafel für Familien, Gruppen oder Einzelgäste, die nicht alleine sitzen wollen. Die Vintage-Möbel stammen zum größten Teil aus Schweizer Brockenstuben, Secondhand-Läden mit karitativem Hintergrund, wie die gelernte Sozialpädagogin erklärt.

Die gebürtige Neufracherin hat es nach 25-jähriger Tätigkeit als Internats-und Klinikleiterin in der Schweiz wieder an ihren Heimatort zurückgezogen. Das zum Verkauf stehende Haus in direkter Nachbarschaft zu ihrem Elternhaus und dem Campinghof ihres Bruders hat der 46-Jährigen sofort zugesagt. Es sei ihr eine Freude gewesen, das Haus nach ihren Wünschen zu gestalten.

Ähnlich ist es Karin Holstein ergangen, die seit September 2016 das „Fachwerk 11“ betreibt. Die frühere Vertrieblerin hat sich sofort in das schmucke Fachwerkhaus an der Schlossstraße 11 verliebt. “Als ich das Haus betreten habe, war mir sogleich klar, wie ich es einrichten will“, erzählt Holstein.

Mit gleich drei Standbeinen hat sie sich ein sicheres Fundament geschaffen. „Damit ich auch außerhalb der Saison gut über die Runden komme.“ Da sind einmal die Sitzplätze drinnen und draußen entlang der Hauswand. Hier bietet Holstein von 9.30 bis 18 Uhr selbstgebackene Torten, jeden Tag zwei Quiches und eine Suppe sowie Frühstück an.

Mehrere Standbeine sorgen für sicheres Fundament

Als Zweites verkauft sie regionale Produkte von Honig und Senf über Käse, bis hin zu Biopesto und Lupinenkaffee. Die dritte Geschäftsbasis schließlich bildet ein mietbarer Zusatzraum, in dem Veranstaltungen wie Lesungen des Literaturvereins Lilive regelmäßig stattfinden. „Mittlerweile habe ich 80 Prozent Stammkunden“, freut sich die Geschäftsführerin. Uta Walter, die schnell auf einen Cappuccino vorbeigekommen ist, gehört zur Stammkundschaft. „Ich schätze den guten Kaffee, die freundliche Bedienung und das Fachwerkhausflair in familiärer Atmosphäre“, befindet die Kundin.

