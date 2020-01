Salem Bürgermeister und Verwaltung freuen sich auf ihren neuen Arbeitsplatz

2020 stehen in Salem große Themen an: der Umzug ins neue Rathaus, die Bürgermeisterwahl, die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs. Bürgermeister Manfred Härle erklärte im SÜDKURIER-Gespräch, er freue sich jetzt erst einmal über den Umzug an seinen neuen Arbeitsplatz. Wird er ihn noch lange nutzen? Im Oktober endet seine zweite Amtsperiode. Und kandidiert er dann nochmals?