Laut Mitteilung von Allgäu Concerts interpretierte Ferry Perlen des „Great American Songbook“ und von Bob Dylan, widmete sich dem Jazz und bewies durch Kooperationen mit DJ Hell, Groove Armada oder einem Remix-Album, dass er den Anschluss an aktuelle Strömungen nicht verloren hat. „Seit der ersten Veröffentlichung mit Roxy Music im Jahr 1972 gilt Bryan Ferry als einer der innovativsten und stilsichersten Musiker, Songwriter und Sänger der internationalen Pop- und Rockszene“, heißt es weiter.

Popmusiker inspiriert viele Künstler

Als Schöpfer einer neuen Ästhetik in der Popmusik habe er Künstler wie David Bowie, Depeche Mode, Duran Duran, Franz Ferdinand und The Killers inspiriert. Insgesamt hat Ferry mehr als 30 Millionen Alben weltweit verkauft. „Slave To Love“, „Virginia Plain“ und „More Than This“ sind einige seiner bekanntesten Titel. Die Tickets kosten zwischen 68,24 und 102,74 Euro. VIP-Karten gibt es für 215 Euro. Ein exklusiver Presale wird am 30. Oktober beim SÜDKURIER geboten. Die Modalitäten werden noch bekannt gegeben. Regulär startet der Kartenvorverkauf am 1. November.