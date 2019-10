Bryan Ferry, den Mitbegründer der Artrock-Band Roxy Music, live erleben? Kommendes Jahr ist das in Deutschland an drei Terminen möglich. Einer davon findet am Donnerstag, 30. Juli 2020, um 20 Uhr in Salem statt. Ferry spielt ein Salem Open Air.

Wie der Veranstalter, die Allgäu Concerts GmbH mitteilt, können sich die Fans auf Ferrys größte Hits freuen; darunter „Slave To Love“, „Virginia Plain“, „More Than This“, „Love Is The Drug“ und „Let‘s Stick Together“, aber auch auf Neueres. Sein jüngstes Studioalbum „Avonmore“ stammt aus dem Jahr 2014.

So funktioniert die Abovorteilsaktion SÜDKURIER-Abonnenten können sich am heutigen Mittwoch exklusiv Karten mit 20 Prozent Rabatt für das Salem Open Air mit Bryan Ferry am 30. Juli 2020, 20 Uhr, sichern. Für einen Stehplatz zahlen sie 54,59 Euro anstatt 68,24 Euro – und auch Sitzplätze gibt es vergünstigt. Die Aktion ist auf 100 Tickets begrenzt, die Abgabe auf zwei pro Anrufer, Bestellungen ab 9 Uhr gebührenfrei unter 0 800/9 99 17 77. Der reguläre Kartenvorverkauf startet erst am Freitag: beim Medienpartner SÜDKURIER.

Ferrys Live-Auftritte seien immer noch getragen von dieser einmalig samtenen Stimme, die im Verlauf der Jahrzehnte nichts von ihrer Wirkung verloren habe, verspricht Allgäu Concerts. 1972 hat er mit Roxy Music erstmals Musik veröffentlicht: „Der Durchbruch mit der Single ‚Virginia Plain‚ war für die Band 1972 der Start in eine einmalige Weltkarriere.“ Parallel habe Ferry eine erfolgreiche Solokarriere aufgenommen, die bis zum heutigen Tage anhalte.

Laut Allgäu Concerts gilt der Brite seit der Bandgründung „als einer der innovativsten und stilsichersten Musiker, Songwriter und Sänger der internationalen Pop- und Rockszene“. Inzwischen ist er 74 Jahre alt. Weiter geht es mit Sarah Connor. Sie steht am Sonntag, 9. August 2020, ab 20 Uhr im Schlossgarten auf der Bühne.