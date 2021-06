In festlichen Gottesdiensten sind zahlreiche Kinder in der Region anlässlich ihrer Erstkommunion erstmals zum Tisch des Herrn gegangen. Wir stellen die Kommunionkinder vor.

Owingen

Bild: Münsterpfarramt St. Nikolaus

In einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Owingen haben neun Kinder ihre heilige Erstkommunion erhalten. Die Feier fand coronabedingt im Familienkreise statt. Das Bild zeigt Pfarrer Bernd Walter (links) mit den Kommunionkindern (von links) Franziska Buser, Amelie Schwall, Emilia Oßwald, David Weidele, Emilia Reichert, Simion Luchterhandt, Lovro Prugovecki, Florian Hirsch und Karl Längle.

Frickingen

Bild: Ruben Schmehl

17 Kinder haben in Frickingen das Sakrament der Erstkommunion erhalten. Pfarrer Volker Blaser feierte den Gottesdienst unter dem Leitwort „Vertrau mir, ich bin da“ mit den Kindern und ihren Familien in der Kirche St. Martin. Die Erstkommunion empfingen Karla Abt, Katharina Bröski, Lavinia Conrad, Julius Conrad, Anna-Lena Ermler, Leonie Falke, Alexander Hartung, Lars Hertkorn, Jonas Hummelbühler, Dominic Karcher, Sam Karrer, Elisa Kempter, Philipp Lofner, Liah Maier, Aaron Marschall, Luis Roth und Marie Roth.