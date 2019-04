Fünf Tage Blütenfest: Das gibt’s nicht oft. Doch in Oberteuringen werden Feste eben gefeiert, wie sie fallen. Und da der 1. Mai diesmal am Mittwoch ist, feiern die Teuringer eben von Freitag bis Mittwoch – nur am Montag gibt’s eine Feierpause.

Festauftakt mit Vesperhock

Das 59. Blütenfest am Freitag, 26. April, mit dem beliebten Vesperhock. Am Freitag ist die Festbühne fest in Teuringer Hand. Ab 17.30 Uhr hören die Gäste „junge Festzeltmucke“ mit der Jugendkapelle Oberteuringen unter der Leitung von Felix Amann. Gegen 19.30 Uhr spielt die Trachtenkapelle Oberteuringen unter der Leitung von Fabian Zürn auf. Beide Kapellen haben sich für den Vesperhock ein besonderes musikalisches Programm einfallen lassen. Ab 22.30 Uhr steht eine Teuringer Legende in neuer Besetzung auf der Bühne: Die „Bauernkapelle „reloaded“ – mit Unterhaltungmusik der 1960er-Jahre gemischt mit aktueller Blasmusik. Da ist für jeden etwas dabei. Dazu serviert das Team hinter dem Tresen Wurstsalat und Vesperteller. Der Eintritt ins beheizte Festzelt ist wie immer und an allen Tagen frei.

„Rockig, Bockig, Geil“-Party

„Rockig, bockig, geil“ ist das Motto der Cover-Band „Dirndlknacker“, die sich in den letzten Jahren einen festen Platz auf der Blütenfest-Bühne erspielt haben. Das breite Spektrum an Partyhits vom zünftigen Festzelthit bis zum harten Rockkracher bringen die Gäste in Dirndl und Lederhose jedes Jahr mächtig ins Schwitzen. Die Party startet am Samstag ab 21 Uhr. Gäste unter 18 Jahren benötigen den Partypass. Es werden keine Vollmachten akzeptiert!

Der Sonntag steht wieder ganz im Zeichen der Blasmusik: Ab 11 Uhr serviert der Musikverein Berg bei Friedrichshafen musikalische Leckerbissen zum Frühschoppen. Gegen 14.30 Uhr gibt’s dann Kaffee und Kuchen zu den Klängen des Musikvereins Tannau unter der Leitung von Hans-Peter Fuchs.

Ab 18 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit den „Weinberg Musikanten“. Die bekannte Polkatruppe wird eine Feuerwerk der Blasmusik abbrennen und den Festsonntag gebührend ausklingen lassen. Der Eintritt ist den ganzen Tag frei! Abends werden Alterskontrollen durchgeführt.

Blütenfest-Party in den Mai

Letztes Jahr zum ersten Mal dabei, in diesem Jahr beim Tanz in den Mai nicht mehr wegzudenken: Die sechs Musiker der Band „Freibier“. Normalerweise ist die Band öfters in Bad Cannstatt zu hören, aber die Teuringer sind überzeugt: In Oberteuringen gibt es die größere Party. Beginn ist am Dienstag ab 21 Uhr. Gäste unter 18 Jahren benötigen wieder den Partypass.

Nach diesem stimmungsvollen Partyabend übernehmen am Maifeiertag ab 11 Uhr die Hausherren auf der Bühne das musikalische Kommando. Die Trachtenkapelle Oberteuringen wird unter der Leitung von Fabian Zürn den traditionellen Feiertagsfrühschoppen bestreiten. Der Musikverein freut sich auf diesen Frühschoppen und auf viele Maiausflügler. Ab 14.30 Uhr beginnt das Nachmittagskonzert des Musikverein Roggenbeuren. Die Gäste erwartet Kaffee und Kuchen im beheizten Festzelt und dazu beste Unterhaltung mit den Musikerinnen und Musikern aus der Nachbarschaft.

Den musikalischen Abschluss des Blütenfest-Programms bestreiten ab 18 Uhr die La Paloma Boys. Sie sind nicht nur Blasmusiker der Extraklasse, sondern auch eine Kapelle mit hohem Unterhaltungswert. Denn die Jungs haben nicht nur ein Lied auf den Lippen, sondern auch jede Menge Sprüche auf Lager. Mit dieser Spitzenkapelle wird das Fest einen würdigen Abschluss finden.

Kulinarisch wird wie immer einiges geboten. Am Vesperhock gibt es einen reichhaltigen Vesperteller, am Sonntag stellt das Küchenteam ein Mittagessen zusammen, bei dem die heimische Küche kalt bleiben darf. Die Jugendkapelle backt wieder jede Menge Waffeln.

Für Speis und Tank gesorgt

Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Die Anlaufstelle für den hochprozentigen Genuss ist die große Weinlaube oder Bar. Wer doch lieber das traditionelle Bier genießen möchte, kann dies mit einer „Halbe“ aus dem Hause Walder Bräu oder einem Weizenbier von Farny tun – für autofahrende Gäste gerne auch als alkoholfreie Varianten erhältlich. Ebenfalls beliebt ist der erfrischende rote Most von der Mosterei Kessler. Das Festzelt mit Holzboden ist beheizt, wenn es die Witterung erfordert.

Für die kleinen Festbesucher gibt’s natürlich wieder den obligatorischen Vergnügungspark mit Autoscooter, Schiffsschaukel und Karussell. Für Festgäste mit Gehbehinderung wird eine behindertengerechte Toilette zur Verfügung gestellt.