Bis einschließlich 31. August sind Großveranstaltungen nicht gestattet. Darauf haben sich Bund und Länder am Mittwoch hinsichtlich der künftigen Corona-Regeln geeinigt. Von diesem Beschluss sind auch die geplanten Open Airs in Meersburg und Salem betroffen. Die Konzerte auf dem Schlossplatz in Meersburg sollten vom 28. bis 30. Mai stattfinden, die Konzerte im Schlossgarten in Salem an vier Terminen in der Zeit vom 22. Juli bis 9. August.

Vom Marketing des Veranstalters, der Allgäu Concerts GmbH, heißt es auf Nachfrage: „Wie es aussieht, werden unsere Open Airs in Meersburg und Salem ausfallen beziehungsweise verschoben werden. Wir bedauern das natürlich auch sehr.“ Das weitere Vorgehen soll nun intern geklärt und dann kommuniziert werden. Das Unternehmen weißt darauf hin, dass man auch abwartet, welche einzelnen Festlegungen in den Bundesländern getroffen werden.

Schon seit März musste Allgäu Concerts Nachholtermine für Konzerte organisieren. Nur eines wurde bislang abgesagt, wie auf der Internetseite des Unternehmens zu erfahren ist.