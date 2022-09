von Lorna Komm

Richard Ringer hat spannende Wochen hinter sich: Bei den Europameisterschaften in München holte er Marathon-Gold. Als gebürtiger Uhldinger und Meersburger Bürger durfte er in der Region zahlreiche Glückwünsche und einige Ehrungen entgegennehmen. Am Weinfestsonntag hat er sich ins Goldene Buch der Stadt Meersburg eingetragen.

Erste Schritte beim TuS Meersburg

Seit April wohnt Ringer wieder in Meersburg, seine ersten sportlichen Schritte unternahm er beim Turn- und Sportverein Meersburg (TuS). Sein damaliger Trainer Roland Fischer war ebenfalls vor Ort. Im Rahmen des Frühschoppens holte Moderator Reiner Jäckle den Sportler als Überraschungsgast auf die Bühne. Passend wurde die Tonspur des „unfassbaren Endspurts auf einer Marathonstrecke“, wie Jäckle den Zieleinlauf beschrieb, eingespielt.

Im Rahmen des Weinfest-Frühschoppens ehrt Moderator Reiner Jäckle den ersten deutschen Marathon-Europameister Richard Ringer und begrüßt auch dessen Ehefrau, die Langstreckenläuferin Nada Ina Pauer (von links). | Bild: Lorna Komm

Ringer dankte den Festbesuchern für den anhaltenden Applaus. „So wie jetzt war es damals auch, es kribbelt, wenn das Publikum jubelt.“ Der Zieleinlauf sei nur im eigenen Land möglich gewesen, meinte er und er zweifele, dass so was woanders ohne solchen Rückhalt noch mal zu schaffen sei. „Ich hatte viel Unterstützung auf der ganzen Strecke durch das Publikum, da habe ich dann 100 Prozent gegeben.“ Bürgermeister Robert Scherer sagte, die Stadt wolle die Chance nutzen, den in der Kommune wohnhaften ersten deutschen Marathon-Europameister zu ehren. „Wir können stolz auf ihn sein“, meinte Scherer.

Hochzeit im Meersburger Rathaus

Zur Übergabe eines Wellness-Pakets der Therme wurde auch Ringers langjährige Partnerin und frisch gebackene Ehefrau Nada Ina Pauer auf die Bühne geholt. Das Paar hatte sich am Weinfestfreitag im Meersburger Rathaus das Ja-Wort gegeben und anschließend auch kurz das Fest besucht. Im Kreise seiner Familie trug sich der Sportler dann im Ratssaal ins Goldene Buch ein. „Hier waren wir doch gerade erst“, sagte Ringer in Anspielung auf die Trauung und gab seiner Frau einen Kuss.