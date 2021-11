Meersburg vor 5 Stunden

Magische Momente auf der Bühne: Turngala des TuS als Beitrag zum 125. Geburtstag

Magic Moments hat der Turn- und Sportverein TuS Meersburg in seiner Turngala zum 125. Geburtstag in der Sommertalhalle versprochen. So waren viele magische Momente während der knapp zweistündigen Vorstellung zu sehen: atemberaubende Luftnummern, akrobatische Vielfalt, kunstvoll geschminkte Gesichter und fantasievolle Kostüme. Wegen der coronabedingten Abstandsregeln wurden die Gala zweimal aufgeführt, um möglichst vielen Zuschauern zu präsentieren, was die Akteure in monatelangem Training einstudiert haben.