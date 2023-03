Meersburg vor 1 Stunde

Brandstifter zünden Handtuchspender in Toilettenanlage an

Unbekannte haben am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr mehrere tausend Euro Schaden in einer Toilettenanlage an der Kirchstraße bei der Unterführung der Bundesstraße 33 angerichtet.