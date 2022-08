Ein betrunkener Freizeitkapitän hat am Samstagabend in Meersburg mit seinem Segelboot die Hafenmauer gerammt. Obwohl der Mann dabei beinahe über Bord ging, fuhr er nach der Kollision mit seinem Boot weiter Richtung Konstanz, wie die Wasserschutzpolizei berichtet.

Zeugen hatten gegen 22.50 Uhr den Vorfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten aus Überlingen setzten dem Segelboot mit Schweizer Flagge nach und trafen es im Konstanzer Trichter an. Der 64 Jahre alte Bootsführer roch stark nach Alkohol, wirkte orientierungslos und wankte stark. Ein Atemalkoholtest, dem der Mann zustimmte, zeigte einen Wert von fast 2 Promille.

Strafanzeige wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr

Die Wasserschutzpolizei schleppte das Boot in den Hafen von Konstanz und brachte den 64-Jährigen zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr. An der Mauer und auch am Segelboot entstand durch die Kollision kein Schaden. (sk)