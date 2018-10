Anlässlich ihres 15-jährigen Bestehens nimmt die Meersburg-Therme am Freitag erstmals an der Musiknacht teil. "Wir wollen einfach etwas bieten, was es hier noch nie gab", sagt Betriebsleiter Fabian Dalmer. "Deshalb werden wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, die Therme auch mal in Straßenkleidern zu besuchen und dabei auch noch großartige Livemusik zu genießen." Zum einen wird der 15. Geburtstag gefeiert, zum anderen der Übergang in städtische Hand, denn seit September ist das Bad eine Tochtergesellschaft der Stadt.

"Das wollen wir groß feiern", freut sich Fabian Dalmer. "Deshalb haben wir bei der Anfrage, ob wir bei der Musiknacht mitmachen, auch sofort zugesagt." Schnell sei klar gewesen, dass die Bühne nicht im Publikumsbereich stehen könne, also beschäftigte man sich mit der Idee, sie über dem Wasser zu platzieren. "Wir haben uns überlegt, ob das technisch überhaupt geht und haben mit B. Light Veranstaltungen den perfekten Partner gefunden", meint der Betriebsleiter.

Bei mehreren Besichtigungen und Gesprächen wurden die Pläne erstellt. "Wir werden eine sechs mal sechs Meter große Bühne in das Becken bauen", erläutert Stefan Burgenmeister von B. Light Veranstaltungen. "Es ist auch für uns eine Premiere, auf die wir uns jetzt riesig freuen." Der Veranstaltungstechniker aus Altheim betreut bereits viele Veranstaltungen in der Region.

"Wir werden am Donnerstag ab 22 Uhr aufbauen und vor allem das Licht programmieren", erklärt Stefan Burgenmeister. "Die größte Herausforderung ist die Unterkonstruktion für die Bühne im Wasser, da der normale Aluminium-Unterbau nicht für chlorhaltiges Wasser geeignet ist." Deshalb besorgte er hierfür 144 Meter Edelstahl-Rohr. Die Bühne wird dann knapp über der Wasseroberfläche stehen. Der Raum und die Architektur böten tolle Möglichkeiten, um mit Licht zu spielen, so der Veranstaltungstechniker. "Als ich die Location zum ersten Mal gesehen habe, kamen mir sofort einige Ideen in den Kopf", sagt er. "Einige davon werden wohl auch umgesetzt werden."

Mesen die Wassertiefe, um die Bühne perfekt stellen zu können: Veranstaltungstechniker Stefan Burgenmeister (rechts) und der stellvertretende Technische Leiter Jan Tauschinsky. | Bild: Jäckle, Reiner

Allerdings sei die Veranstaltung tontechnisch eine Herausforderung. Die Akustik im Bad sei für Musik nicht ideal, sagt Burgenmeister und erklärt: "Wir versuchen, die Eigenlautstärke der Instrumente gering zu halten, um einen homogenen Mix zu erzeugen." Hierzu ist unter anderem geplant, dass mit einem E-Schlagzeug gespielt wird, um die Grundlautstärke zu reduzieren. "Ich freue mich riesig auf die Musiknacht", schwärmt der Veranstaltungstechniker. "Das ist für uns eine Herausforderung, aber der Raum ist einfach gigantisch."

Auch die Musiker freuen sich auf den Freitagabend, wenn sie ab 20 Uhr auf der Bühne stehen werden. Tommy Haug aus Herdwangen wird mit seiner Band dabei sein. Er hat schon als Vorgruppe von Gentleman in Markdorf und Michael Patrick Kelly in Radolfzell gespielt. Als Hauptband des Abends wird Neon Diamond auf der Bühne stehen. Die vier Ravensburger haben den Band-Wettbewerb im September gewonnen und sich damit zum Hauptact der Musiknacht gemacht. „Das wird für uns kein normaler Auftritt“, sagt Frontmann und Sänger Marlon Knitz. Die Musiker von Neon Diamond wollen den Auftritt mitfilmen und das Material möglicherweise für ein Musikvideo verwenden.

Gespannt blickt auch Fabian Dalmer auf die Musiknacht. "Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut", betont er. Der Freitag, an dem das Bad geschlossen hat, wird außerdem dazu genutzt, im Sauna- und im Technikbereich Ausbesserungsarbeiten zu erledigen. "Also profitieren auch die Bade- und Saunagäste davon", betont der Betriebsleiter. Trotz des damit verbundenen Organisationsaufwands, freut sich Dalmer bereits auf den Abend: "Wir haben ein tolles Team, die Unterstützung der Stadt und tolle Partner", sagt Fabian Dalmer.

Meersburger Musiknacht Am Freitag, 19. Oktober, findet von 20 Uhr bis 24 Uhr in insgesamt neun Lokalitäten die Meersburger Musiknacht statt. Mit dabei ist zum ersten Mal die Meersburg Therme. Dort spielen die Gewinner des Band-Wettbewerbs von SeeWoche, SÜDKURIER und Meersburg Therme. Mit dabei sind Tommy Haug mit Band und Neon Diamond. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: http://www.meersburg.de Gewinnspiel: Der SÜDKURIER verlost zehn Mal zwei Eintrittsbändel für die Musiknacht. Wer gewinnen möchte, wählt die 0 13 79/37 05 00 45, nennt das Stichwort "Therme" sowie Namen, Adresse und Telefonnummer. Die Gewinnhotline ist bis Donnerstag, 18. Oktober, 12 Uhr, geöffnet. Die Gewinner werden benachrichtigt und die Bändel zur Abholung am Freitagabend bei der Therme hinterlegt. Ein Anruf aus dem Festnetz der Telekom kostet 50 Cent.

