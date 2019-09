von Lorna Komm

Computerprogramme planen und erstellen, die Platinen selber löten und so zum Beispiel mithilfe einer Lichtschranke die Geschwindigkeit eines Spielzeugautos ermitteln. Dies ist für die Schüler des naturwissenschaftlichen Zweiges ab der 8. Klasse des Droste-Hülshoff-Gymnasiums ab diesem Schuljahr auch in Kleingruppen möglich. Der Förderverein schaffte unter Mitwirkung der Fachlehrer 24 Full-HD-Bildschirme mit dazugehörigen Tastaturen, Computermäusen und entsprechenden Kabeln und Steckern an sowie zehn Raspberry-Pi Computer.

Jetzt auch alleine oder in Zweierteams lernen

„Die Schüler können nun alleine oder in Zweierteams arbeiten, das ist praxisorientierter“, freute sich Henning Kopf, Fachlehrer für Chemie, Naturwissenschaften (NWT) und Physik. Zuvor war der Unterricht nur in größeren Gruppen und unter erheblichem Aufwand möglich, gearbeitet werden konnte auch nur im Computerraum. Kopf fügte in Eigenarbeit den Monitoren einen Griff und eine Aufbewahrungsmöglichkeit für das Zubehör an, sodass die Geräte leicht zu transportieren und zu verstauen sind.

Schüler sollen Digitalisierung besser verstehen

„Die Schüler sollen die Digitalisierung und was dahintersteckt, verstehen“, meinte Schulleiter Philipp Strack. Durch die offenen Platinen sieht man, wo die Daten stecken, die Funktion der Schaltkreise sei verständlicher. Monika Gaßner, Vorsitzende des Fördervereins, bestätigte: „Sonst haben die Schüler nur Kontakt mit der Hardware. Wenn sie selber Software erstellen, verstehen sie die Logik der Basis.“ Strack dankte dem Förderverein für seine „fantastische Unterstützung“. Ohne diese wäre die Investition in diesem Jahr nicht möglich gewesen. So sei es leichter, die Vorgaben des neuen Bildungsplans von 2016 durchgängig für das Informatikmodul von der 8. bis zur 10. Klasse einzuhalten, sonst hätte auf andere Module ausgewichen werden müssen. Die jetzige 9. Klasse ist die erste, die nach dem neuen Bildungsstandard lernt, fügte Kopf an. Die Schatzmeisterin des Fördervereins erklärte, die Investition habe etwas unter den zur Verfügung gestellten 3500 Euro gelegen.