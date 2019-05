von Lorna Komm

Der Gemeinderat von Meersburg hat eine Entscheidung vertagt: Das städtische Grundstück in der Daisendorfer Straße 39 sollte gegen den Sommertalparkplatz, der im Besitz des Spitalfonds Meersburg ist, getauscht werden.

Grund für die Entscheidung, das Thema zurückzustellen, waren zum einen Bedenken seitens einiger Ratsmitglieder, dass der Spitalfonds bei dem Tausch benachteiligt werde. Zum anderen kamen während der Diskussion neue Ideen auf, welche Grundstücke sich besser für einen solchen Tausch eignen würden.

Meersburg Visionen, Ideen und Lösungen für Meersburg: Robert Scherer will 2019 die Stadtentwicklung vorantreiben Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister: Potenzial für bezahlbaren Wohnraum

Als Grund für den Tausch führte Bürgermeister Robert Scherer die Bereinigung eines anderen Tauschvertrags aus dem Jahr 1993 an. Zudem habe das Sommertalgelände Potenzial, um hier bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Im Gegenzug erhielte der Spitalfonds ein Grundstück, das bebaut werden könnte. Der ursprüngliche Beschlussvorschlag sah ein Aufgeld von 3050 Euro an den Spitalfonds vor.

Kritik: Spitalfonds würden Pachteinnahmen entgehen

Georg Dreher (CDU) monierte die fehlende Nachhaltigkeit für den Spitalfonds, zumal diesem auch die jährlichen Pachteinnahmen aus dem Parkplatz von rund 8000 Euro entgehen würden. Boris Mattes (SPD) hatte Bedenken, dass die Kommunalaufsicht den Tausch akzeptiert. Ein privater Eigentümer würde seiner Ansicht nach das Geschäft so nicht abschließen.

In der Daisendorfer Straße 39 klafft aktuell noch eine Baulücke. | Bild: Lorna Komm

Auch Michael Gilowsky (Umbo) sah in dem Tausch keinen Nutzen für den Spitalfonds, da dieser keine 2,5 Millionen Euro für eine Wohnbebauung finanzieren könne. Man solle dem Spitalfonds gestatten, das Grundstück zu verkaufen, schlug Gilowsky vor, denn in Bezug auf die zukünftige Planung des Sommertalgeländes sei ein Tausch vernünftig, damit alles in einer Hand ist.

Vorschlag: Grundstück des Bürgerbüros als mögliches Tauschobjekt

Peter Krause (Umbo), Alexandra Mahl und Monika Biemann (beide Umweltgruppe) brachten als weiteres mögliches Tauschobjekt das Grundstück des Bürgerbüros, das dem Spitalfonds gehört, bei einer möglichen Parkhauserweiterung mit ins Spiel. Christian Herter (Umbo) schlug vor, dem Spitalfonds das Grundstück abzukaufen, dann hätte dieser wieder Geld für Renovierungen.