von sk

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 33 bei Markdorf-Stadel wurden am Samstagmittag zwei Menschen in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Dies berichtet die Feuerwehr. Um kurz nach 12 Uhr seien die Abteilungen Riedheim und Markdorf-Stadt alarmiert worden. Als die ersten Kräfte am Unfallort ankamen, hätten sie einen mit zwei Personen besetzten Wagen vorgefunden, der bei Stadel von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt war, teilt Feuerwehr-Sprecher Martin Scheerer mit.

Das Unfallauto war gegen einen Baum geprallt. Bevor die Einsatzkräfte die Insassen befreien konnten, mussten sie zuerst noch Gebüsch absägen. | Bild: Feuerwehr Markdorf

Die Fahrerin war zu diesem Zeitpunkt bereits vom Rettungsdienst befreit worden, der Beifahrer war noch im Fahrzeug eingeschlossen, aber nicht eingeklemmt. Die Beifahrertüre ließ sich jedoch erst öffnen, nachdem die Feuerwehr Gebüsch weggesägt hatte. Beide Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst und vom Notarzt betreut und danach in ein Krankenhaus transportiert.

Während der Unfallaufnahme und dem Rettungseinsatz musste die B33 gesperrt werden. | Bild: Feuerwehr Markdorf

Die Feuerwehr stellte während ihres Einsatzes den Brandschutz sicher und klemmte die Batterie des Autos ab. Die B 33 war während des Einsatzes voll gesperrt. Im Einsatz war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 33 Feuerwehrleuten.