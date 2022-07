Zuerst die gute Nachricht: Therapiepferd Hanno geht es wieder gut. Mit einer eher bedenklichen Situation sieht sich dagegen der Verein Therapeutisches Reiten Markdorf konfrontiert. „Wir suchen ganz dringend Therapiehelfer für unsere Hippotherapie“, erklärt Anika Schneider bei der Hauptversammlung des Vereins. Denn alles könnten die vom Verein gestellten Therapeuten nicht alleine schultern. Wie die Vorsitzende erläutert, seien sie angewiesen auf Helfer, die die Pferde am Langzügel führen, während sich die Therapeuten um die Patienten kümmern.

Angewiesen sei der Verein auch auf finanzielle Unterstützung. „Für Hippotherapie gibt es immer noch kein Geld von den Kassen“, beklagt Anika Schneider. Und allein von seinen Mitgliedsbeiträgen und dem, was die Patienten bezahlen, könnten die Reittherapeuten ihre Ausgaben nicht bestreiten. Und die Ausgaben seien hoch – gerade für die Pferde. Tierärzte, Stall, Futter, Medikamente – all das verschlinge hohe Summen. „Ohne Spenden stehen wir sehr schlecht da“, erklärt Schneider. Sie betont, dass sie gut nachvollziehen könne, wenn Geld für Kriegsopfer gegeben wird oder für Menschen, die nicht genug zu essen haben. Trotzdem dürften die Bedürfnisse der Kranken – im Falle ihres Vereins die Patienten der Hippotherapie beziehungsweise des heilpädagogischen Reitens – nicht aus dem Blickfeld rücken.

Brigitte Gierhake, Anika Schneider, Astrid Presser und Sofie Ludwig (von links) vom Verein Therapeutisches Reiten freuen sich über Hilfe. | Bild: Jörg Büsche

„Nach der tollen Hilfe für unseren Hanno, wollten wir uns nicht gleich schon wieder an die Öffentlichkeit wenden“, so Schneider. Das Therapiepferd Hanno war vor einem Jahr schwer an einer Kolik erkrankt und konnte nur gerettet werden, weil hohe Spendensummen flossen. Hanno geht es inzwischen wieder gut. Er sei laut Schneider noch besser als vorher bei der Therapie. Doch damit er auch weiterhin helfen könne, benötigt der Verein dringend neue Spendengelder.

Pferde helfen Menschen, heißt es auf der Webseite des Vereins. Aufgelistet sind dann die Hippotherapie, bei der Patienten geholfen wird, die an Multipler Sklerose, an Parkinson, an den Folgen eines Schlaganfalls leiden. Was den Patienten in der Hippotherapie hilft: Ihr Bewegungsempfinden verbessert sich – ebenso wie ihre Koordinationsfähigkeit, wie ihr Gleichgewichtssinn oder ihr Muskeltonus. Überaus hilfreich ist die Behandlung zu Pferd auch bei Kindern und Jugendlichen, deren Sozialverhalten, deren Emotionalität, deren mentale Fähigkeiten zu gering ausgeprägt sind.