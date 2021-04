Markdorf vor 7 Stunden

Statt Leimbach nun in der Stadthalle: Markdorf erweitert Angebot für Corona-Schnelltests

Das Schnelltestangebot wird ab dem kommenden Montag, 26. April, auf alle Werktage erweitert. Statt in der Mehrzweckhalle in Leimbach wird dann in der Stadthalle getestet.