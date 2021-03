Markdorf Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

So ist der erste Tag in der öffentlichen Corona-Schnellteststelle angelaufen

Rotes Kreuz, Feuerwehr und Mehrgenerationenhaus stellen die Helfer für die Schnellteststation in Leimbach. Am Samstag hielt sich der Andrang noch in Grenzen. Die Kapazität der Teststelle ist bei Bedarf aber ausbaufähig.