Drei Tage nach dem Brand an der Grillhütte am Gehrenberg ist für die Polizei die Arbeit beendet: Die Ermittlungen seien eingestellt worden, teilt Daniela Baier, Pressesprecherin beim Polizeipräsidium Ravensburg, auf Anfrage mit. Den Beamten des Polizeipostens Markdorf, die am Sonntag die Ermittlungen aufgenommen hatten, seien keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung aufgefallen.

„Wir können sicher sein, dass es keine vorsätzliche Brandstiftung war“, sagt Polizeisprecherin Daniela Baier. | Bild: René Laglstorfer

Das heißt: Laut Polizei ist der Brand, der in der Nacht auf Sonntag das Dach der Grillstelle und letzten Endes die Grillstelle selbst zerstört hatte, nicht absichtlich oder mutwillig gelegt worden. Die Brandstelle neben der Wanderhütte Schweppenen, die nach wie vor mit verkohltem Brandschutt übersät ist, bleibt dennoch bis auf Weiteres abgesperrt.

Stadtförster Jörn Burger im März vor der Grillstelle an der Hütte Schweppenen. Burger ist froh, dass der Brand nicht ausgebrochen ist und die umliegenden Bäume keinen Schaden genommen haben. | Bild: Grupp, Helmar

Der Einsatz am Sonntag Die Polizei hatte am Sonntag, 13. August um 12.49 Uhr über die Leitstelle die Feuerwehr Markdorf über den Schwelbrand an der Wanderhütte Schweppenen informiert. Dort war offenbar in der Nacht auf Sonntag das Schutzdach über der Grillstelle in Brand geraten. Nachdem Marco Weimer, Kommandant der Abteilung Stadt, im Gebälk zahlreiche Glutnester feststellte, ließ er Einsatzkräfte per Mannschaftstransportwagen und Löschfahrzeug nachalarmieren. Nachdem der Schwelbrand gelöscht war, musste das ganze Dach abgerissen werden. Die Grillstelle ist komplett zerstört, der Bereich bis auf Weiteres gesperrt. Die Feuerwehr beendete ihren Einsatz gegen 15.30 Uhr.

Polizei: Allenfalls Fahrlässigkeit

„Wir können nach den Ermittlungen und nach den Vernehmungen sicher sein, dass es keine vorsätzliche Brandstiftung war“, sagt Baier. Dieses Ermittlungsergebnis werde nun der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Sollte die keinen Anlass zu einer weitergehenden Prüfung sehen, wird der Brand polizeilich zu den Akten gelegt werden. Allenfalls, so die Sprecherin, sei von einer fahrlässigen Brandstiftung auszugehen. Die sei aber nicht strafbar.

Rund zweieinhalb Stunden war die Feuerwehr am Sonntagmittag mit den Nachlöscharbeiten an der Grillstelle beschäftigt. Innen durchgeglüht, sieht das Dach von außen noch relativ intakt aus. | Bild: Feuerwehr Markdorf

Für die Feuerwehr sei mit ihrem Einsatzende am Sonntag gegen 15.30 Uhr die Sache erledigt gewesen, sagt Pressesprecher Martin Scheerer: „Für uns ist das seitdem abgehakt, wir bekommen in der Regel im Nachgang auch keine Ermittlungsergebnisse mitgeteilt.“

Geeignetes Übungsobjekt: Auch der Nachwuchs von der Jugendwehr durfte bei den Löscharbeiten mithelfen und auf diese Weise praktische Erfahrungen sammeln. | Bild: Feuerwehr Markdorf

Die Grillstelle und auch die Wanderhütte sind im Besitz der Stadt. Beide werden von ihr verwaltet. Wer dort grillen möchte, muss sich im Rathaus anmelden und seine Personalien hinterlegen. Die letzte Gruppe, die die Grillstelle vor dem Brand gebucht hatte, waren die Betreuer der städtischen Ferienspiele gewesen. Nachdem der Schwelbrand, der im Gebälk gekokelt hatte, erst am Sonntagmittag entdeckt wurde, bleibt somit offen, ob sich eventuell noch andere Personen an der Feuerstelle aufgehalten hatten, nachdem die Gruppe der Betreuer den Ort bereits wieder verlassen hatte.

Die gehört da nicht hin: Im Brandschutt liegt auch eine Holzpalette. Die verkohlten Überreste der Grillstelle müssen als Sondermüll entsorgt werden. | Bild: Grupp, Helmar

Im Rathaus nimmt man Stellung

Im Rathaus habe man die Vorkommnisse intern intensiv aufgearbeitet, so Hauptamtsleiterin Regina Holzhofer. Das Leiterteam und die Helfer der städtischen Ferienspiele hatten dort zum Abschluss der Aktion einen Grillabend veranstaltet. „Das Team hat die letzten zwei Wochen auch wieder Großartiges geleistet und dies zurecht gefeiert“, betont sie. Die städtische Jugendbeauftragte Alina Metzler und Jugendreferent David Lemkamp hätten das Gelände als Letzte erst „weit nach Ende der Feier“ verlassen, nachdem die Glut so weit heruntergebrannt war, dass offensichtlich keine Gefährdung mehr bestand.

„Wir schauen jetzt gemeinsam, wie wir wieder eine Ersatzlösung für die Grillstelle hinbekommen“, sagt Hauptamtsleiterin Regina Holzhofer. | Bild: Grupp, Helmar

Ob sich nach deren Weggang andere Personen dort aufgehalten haben könnten, lasse sich auch für die Stadt nicht mehr nachvollziehen. Dem Leitungsteam sei es dennoch ein großes Anliegen, beim Wiederaufbau der Grillstelle tatkräftig zu helfen, so Holzhofer.

Grillstelle soll wieder aufgebaut werden

Denn das steht fest: Die Grillstelle soll wieder hergestellt werden. Bis wann dies möglich sein werde, könne man noch nicht abschätzen. Zunächst müsse der Brandschutt abgeräumt werden, dann werde gemeinsam mit dem Stadtbauamt entschieden, was in welcher Form wieder aufgebaut werde, so Holzhofer.

Die Feuerwehr hatte am Sonntag die durchgekokelte Dachkonstruktion der Grillstelle gelöscht und anschließend zersägt. Im Hintergrund sieht man noch die kleinere intakt gebliebene Feuerstelle. | Bild: Grupp, Helmar

Die nebenan liegende kleinere Grillstelle sei noch intakt und die Hütte selbst unbeschädigt. Aufgrund der monatelangen Trockenheit sei das Dach laut Holzhofer auch „vorbelastet“ gewesen: Das Gebälk war extrem trocken, die Balken schon angeschwärzt. „In Summe sind dies daher einige mögliche Faktoren für die Glutnester im Gebälk“, so die Amtsleiterin. Inwiefern die Gebäudeversicherung der Stadt für den Schaden aufkomme, müsse nun abgeklärt werden.