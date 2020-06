Frustration und ein lähmendes Gefühl von schierer Machtlosigkeit war alles, was die gut eineinhalb Stunden Diskussion während der ersten Ortschaftsratssitzung nach drei Monaten zu einer geplanten Mehrfamilienwohnanlage, mitten im Ortskern des Markdorfer Ortsteils, bei den Ittendorfer Ortschaftsräten hinterließen. Doch worum geht es? Ein Vorhabenträger plant, auf einem Gelände in der Kirchstraße die bestehenden Hofgebäude abzureißen und an deren Stelle drei Gebäude – zweigeschossig plus Satteldach – mit insgesamt 16 Wohneinheiten, einer Tiefgarage mit 20 Stellplätzen sowie vier oberirdischen Stellplätze und einem Spielplatz zu errichten.

Regelungen Mithilfe der Nachverdichtung möchte man auf städtebaulicher Ebene freistehende oder nicht mehr genutzte Flächen zum Zwecke einer Erhöhung der bestehenden Kubatur innerhalb bereits bestehender Bebauung nutzen. Dadurch soll die Bebauungsdichte, also der Wohnraum je verbauter Fläche, erhöht werden, was einer Zersiedelung entgegenwirken soll. Der Paragraf 34 BauGB regelt die Bebauung für die Gebiete, für die kein Bebauungsplan, aber ein Flächennutzungsplan existiert. Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Bauvorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. (Quelle: Gabler Wirtschaftslexikon)

Grundsätzliche Kritik an der Beteiligung

Es sei eine deutliche Verdichtung des Wohnraums zu erwarten, die einen erheblichen Einfluss auf den Ortskern haben werde, fasste Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller (Umweltgruppe) die Situation zusammen. Die große Anzahl an Ittendorfern, die trotz Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schutzmaßnahmen an der Sitzung im Bürgerhaus teilnahm, verdeutlichten die besorgte Stimmungslage im Ort. Im Kern ging es dabei um zwei Punkte, an denen sich die Ortschaftsräte aller drei Fraktionen unisono stießen: Zum einen die zu erwartende Parkplatzsituation, da davon auszugehen sei, dass die 24 vorgesehenen Parkplätze nicht ausreichen werden und zudem bei der Planung Besucherparkplätze völlig außer Acht gelassen wurden. Hier sehe man großes Konfliktpotenzial in der schmalen Kirchstraße. Der zweite Punkt ist von grundsätzlicher Natur: Wie können die Bürger bei der Gestaltung ihres Ortsbilds mitentscheiden oder sind sie dazu verurteilt, ohnmächtig das über sich ergehen zu lassen, was in Markdorf der Technische Ausschuss und das Baurechtsamt aufgrund der Gesetzeslage beschließen? Ursula Hutter-Koenen (CDU) meinte entsprechend: „Wir sollten das Dorf gestalten können, nicht die Bauträger.“

Ursula Hutter-Koenen, Ortschaftsrätin, CDU: „Wir sollten das Dorf gestallten können, nicht die Bauträger.“ | Bild: www.fotodesign-sinder.de

Verwaltung hat den Antrag befürwortet

Grund für die Frustration ist in diesem Fall das Baugesetz, das zwar Gebäudehöhen, Geschossanzahl, Parkplätze, Dachform und -neigung und den Prozentsatz der zu bebauenden Fläche regelt, jedoch keinen Einfluss auf die Anzahl der Wohneinheiten nehmen kann. Denn für den Ortskern gibt es keinen Bebauungsplan, der das regeln könnte. Daher kommt hier Paragraf 34 Baugesetzbuch zum Tragen und der sieht vor, dass sich, einfach ausgedrückt, eine Bebauung an der Umgebungsbebauung orientieren muss. Und da dies der Vorhabenträger recht penibel getan hat und zudem auf die üblichen maximalen Ausreizungen des gesetzlich zulässigen verzichtete, war die Sache vonseiten des prüfenden Baurechtsamts sehr eindeutig und entsprechend hatte die Verwaltung den Antrag zu befürworten.

Thomas Braun, Ortschaftsrat, FW: „Wir wollen nichts verhindern, wir wollen zur Optimierung beitragen.“ | Bild: SK

Mehrheit fordert eine Veränderungssperre

Um ein klares politisches Zeichen zu setzen, empfahlen die Ortschaftsräte mit ihrem Beschluss einstimmig dem Technischen Ausschuss, den Antrag abzulehnen und überdies wurde auf Antrag von Thomas Braun (FW), bei zwei Gegenstimmen, beschlossen, den Technischen Ausschuss aufzufordern, eine Veränderungssperre für das Grundstück zu beschließen, damit in den kommenden zwei Jahren ein Bebauungsplan für den Ortskern beschlossen werden könne. Braun betonte dazu: „Wir wollen nichts verhindern, wir wollen zur Optimierung beitragen.“ Raffaela Tress vom Stadtbauamt machte den Räten indes deutlich, dass ein künftiger Bebauungsplan dieses Bauvorhaben in seiner Form nicht verhindern, sondern es nur verzögern werde. „Die formalen Bedingungen des Paragraf 34 werden sich so auch in einem Bebauungsplan wieder finden.“

Bernhard Grafmüller, Ortsvorsteher, Umweltgruppe: „Ich bin total unzufrieden über das, was das Gesetz sagt.“ | Bild: SK