Seit fast zwei Monaten ist der reguläre Betrieb von Schulen und Kindergärten auf Eis gelegt. Zwar zeichnet sich eine schrittweise Öffnung der Einrichtungen ab – ab Montag, 18. Mai kehren die Viertklässler in die Grundschule zurück und auch die Notbetreuung wurde ausgeweitet – doch viele Eltern wünschen sich einen konkreten Fahrplan, wie es in den kommenden Monaten weitergehen soll. Dieser Wunsch könnte nun in Erfüllung gehen, denn die Landesregierung hat ein Konzept zu einem reduzierten Regelbetrieb in den Kindergärten vorgelegt.

Elternvertreterin fordert einen konkreten Fahrplan

Kristina Dietrich, Gesamtelternbeiratsvorsitzende der Markdorfer Kindergärten, und Mutter des sechsjährigen Leon und der vierjährigen Maya, sagt zur aktuellen Lage: „Ich verstehe, dass man sehr behutsam vorgehen muss und nur in kleinen Schritten Lockerungen stattfinden dürfen. Nur was die Kindergärten angeht, haben wir in den vergangenen Wochen bis auf den Ausbau der Notbetreuung nicht viel gehört. Wir brauchen diesen konkreten Fahrplan. Es ist wichtig, eine grobe Abschätzung zu haben, wie es weitergehen wird.“

Reduzierter Regelbetrieb ab 18. Mai geplant Die Kitas und Kindergärten in Baden-Württemberg sollen ab Montag, 18. Mai wieder öffnen – zumindest teilweise. Laut Kultusministerium sei es das Ziel, dass die Kitas die Betreuung schrittweise in Richtung eines eingeschränkten Regelbetriebs ausweiten können. Vor dem Hintergrund der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sowie des durch Risikogruppen eingeschränkten Personals an den Kitas werde es beiweiten keine Normalbedingungen wie vor der Corona-Krise geben, so das Kultusministerium. Priorität habe immer der Infektionsschutz.

Kristina Dietrich steht mit relativ vielen Kindergartenfamilien in Kontakt und weiß, dass die Situation für manche Familien sehr schwer ist. „Vor allem für Familien, bei denen beide Elternteile Vollzeit arbeiten, wenn auch im Home Office, ist es sehr schwierig. Die Kinder sind quasi den ganzen Tag sich selbst überlassen. Natürlich werden die Grundbedürfnisse erfüllt, aber einen abwechslungsreichen Alltag, in dem die Kinder sich auspowern oder auch sinnvolle Aktivitäten erleben, ist fast nicht möglich“, berichtet Dietrich.

Kristina, Leon, Maya und Arno Dietrich verbringen die gemeinsame Zeit in der Natur. | Bild: Friedrich-Rother, Saskia

Erst Schulaufgaben, dann Bewegung

Wenn die Eltern dann noch Schulkinder haben, gehe die arbeitsfreie Zeit für das Home-Learning der älteren Geschwister drauf. Dann bleibe für das Kindergartenkind wenig Zeit. Diese Erfahrung hat Saskia Friedrich-Rother, Mutter des neunjährigen Oskar und fünfjährigen Theo, in den vergangenen Wochen gemacht.

„Das Schwierige an unserer Situation ist, dass der Große Schulaufgaben machen muss, was schwierig zu managen ist, da mein Mann und ich beide berufstätig sind und bei den Aufgaben am Vormittag oft wenig unterstützen können. Die Schulaufgaben stehen auf jeden Fall an erster Stelle, der Kleine malt in dieser Zeit, aber eigentlich fällt die Beschäftigung mit ihm immer auch ein Stück weit hinten runter, was bei mir permanent für ein schlechtes Gewissen sorgt“, räumt die Zweifach-Mutter ein.

Sterne aus Gummis basteln – das macht Spaß. | Bild: Friedrich-Rother, Saskia

Nach den Schulaufgaben versuche sie dann für Bewegung oder eine Unternehmung an der frischen Luft, beispielsweise im Garten oder in der Natur, zu sorgen. Dann geht es oft zum nahe gelegenen Bauernhof oder mit dem Fahrrad an den See.

Ausweitung der Notbetreuung

Schwierig sei es laut Kristina Dietrich auch für Einzelkinder. Diese haben zum Teil seit Wochen keine anderen Kinder gesehen. Hier habe sie schon Rückmeldung erhalten, dass die Kinder antriebs- und lustlos werden.

„Für diese Familien wurde zum Glück die Notbetreuung ausgeweitet. Langfristig wäre das für viele sonst kaum zu schaffen gewesen. Den meisten Eltern hat die Unsicherheit zu schaffen gemacht. Keiner wusste so recht, wie es weitergehen soll. Lange Zeit hieß es die Maßnahmen gehen bis nach Ostern. Darauf haben sich viele emotional eingestellt und das hat dann auch irgendwie funktioniert“, schildert Kristina Dietrich die Situation.

Erweiterte Notbetreuung in Markdorf In Markdorf wird derzeit eine erweiterte Notbetreuung für Kinder in allen Kindertageseinrichtungen der Stadt sowie im Katholischen Kindergarten St. Nikolaus angeboten. Mit Stand zum 13. Mai sind 84 Kinder in die Notbetreuung aufgenommen. „Alle Eltern können sich darauf verlassen, dass wir umgehend entlang der Regelungen von überarbeiteten Corona-Verordnungen des Landes die Möglichkeiten zur Betreuung anpassen und öffnen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Änderungen oder Lockerungen sollen für die Kinder und die Eltern schnellstmöglich umgesetzt werden. „Bitte geben Sie uns aber die für eine gute Umsetzung nötige Zeit“, heißt es auf der Facebook-Seite der Stadt.

Daher sei es jetzt umso wichtiger, dass ein Konzept erarbeitet wird, dass die Familien entlastet und die Kinder zumindest für einige Stunden in der Woche wieder in den Kindergarten gehen können.

Mütter sind voller Lob für den Nachwuchs

Voller Lob sind beide Mütter für ihre Kinder. „Die Kinder haben sich gut auf die Situation eingestellt, Oskar fragt eher mal nach seinen Freunden als Theo. Die Bindung unter den Geschwistern ist viel enger geworden. Meine beiden können stundenlang zusammen in ihrem Zimmer Lego spielen. Sie sind sehr aufeinander eingespielt und halten zusammen“, sagt Saskia Friedrich-Rother.

Wir halten zusammen: Oskar verrät Theo ein Geheimnis. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Auch bei Familie Dietrich sind die Geschwister noch enger zusammen gewachsen. „Leon und Maya verstehen sich sehr gut und spielen fast ununterbrochen zusammen. Sie machen es uns verhältnismäßig leicht, Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bekommen, auch wenn die Gesamtsituation anstrengend ist“, so Kristina Dietrich.

Kinder brauchen Kontakte

Sie versteht, dass nicht alle Kinder wieder von heute auf morgen in den Kindergarten gehen können. „Aber viele Kinder brauchen jetzt die Struktur und den Kontakt zu gleichaltrigen. Für manche Familien ist die Not natürlich größer als für andere. Es ist richtig, dies zu berücksichtigen und diesen Familien zuerst den Zugang zum Kindergarten zu ermöglichen.“

So sehen die Einschränkungen in der Betreuung aus Erlaubt sind maximal 50 Prozent der Kinder, die normalerweise in die jeweilige Kita gehen. Kinder in der erweiterten Notbetreuung oder mit besonderem Förderbedarf haben Vorrang. Außerdem sollen Kinder, die vor der Schließung die Einrichtung besucht haben, zumindest tageweise wieder die Kita besuchen können, sofern dies räumlich und personell möglich ist. Details zu diesen Punkten werden nun mit den kommunalen Landesverbänden und den Trägern der Kindertageseinrichtungen erörtert und festgelegt. Trägern sollen dabei Spielräume vor Ort gelassen werden, so dass sie im Rahmen ihrer räumlichen und personellen Kapazitäten individuelle Lösungen finden können – zum Beispiel durch ein rollierendes System, das ermöglicht, dass Kinder in festen Gruppen abwechselnd an einzelnen Wochentagen in die Kita kommen können. Für die Umsetzung muss allerdings die aktuelle Corona-Verordnung geändert und von der Landesregierung beschlossen werden. Der neue rechtliche Rahmen soll – Stand Freitagvormittag – am Wochenende stehen. Die Stadt Markdorf ist an der Seite der kommunalen Spitzenverbände, die für die Städte und Gemeinden eine Zeitspanne von einer Woche für die Umsetzung der geänderten Verordnung einfordern.

Wöchentliche Ideenbörse vom Kindergarten

Vom Kindergarten werden die Familien wöchentlich mit einer Ideenbörse mit Geschichten, Lieder, Rätsel und Basteltipps versorgt. Ein Brief an die Kinder ist auch immer dabei, die Börse ist laut Saskia Friedrich-Rother „wirklich originell und liebevoll zusammengestellt“. So sollten die Kinder mal einen Stein bemalen und ihn in den Kindergarten bringen, dort den „Alles wird gut“-Regenbogen finden und den Stein darunter legen.

„Das war das erste Mal, dass wir wieder am Kindergarten waren und mein Sohn konnte nicht verstehen, warum er nicht hinein gehen kann und die anderen Kinder nicht da sind. Wir haben kurz noch mit seiner Erzieherin am Gartenzaun gesprochen, das war wirklich nett und hat große Sehnsucht nach Alltag und sozialen Kontakten geweckt“, so Saskia Friedrich-Rother.

Übergang in die Grundschule

Der sechsjährige Leon kommt im September in die Grundschule. „Ich fände es sehr schade, wenn er seine Kindergarten-Freunde nicht mehr sehen und sich nicht von ihnen verabschieden könnte“, so Mutter Kristina Dietrich. Außerdem habe sie auch Sorgen, dass ihm der Übertritt in die Schule durch die lange Isolation schwerer fallen wird.

„Oder dass die Grundschule im schlimmsten Fall gar nicht normal startet und mein Mann und ich ihm schreiben, lesen und rechnen beibringen müssten. Gerade in den ersten Klassen halte ich eine pädagogische Ausbildung für extrem wichtig, um die Grundlagen richtig zu vermitteln. Ich möchte seine schulische Laufbahn nicht durch einen holprigen Anfang erschweren“, so die Befürchtungen von Kristina Dietrich.

Was haben wir denn hier entdeckt? Arno Dietrich mit Leon und Maya. | Bild: Dietrich, Kristina

Strukturierter Tagesablauf mit festen Zeiten

Im Alltag versuchen die Mütter einen gut strukturierten Tagesablauf mit festen Zeiten zu schaffen. „Es tut den Kinder gut, in der Natur unterwegs zu sein und Bewegung zu haben“, so Saskia Friedrich-Rother. Bei Kristina Dietrich, die seit Beginn der Krise im Home-Office arbeitet, sei das tägliche Kochen eine große Umstellung gewesen, denn normalerweise essen die Kinder im Pestalozzi-Kindergarten. „Die Kinder sind bisher glücklich und ausgeglichen“, so Dietrich. Die Familie spricht viel über die Situation und möchte für die Zukunft optimistisch bleiben.