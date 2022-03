Neun Jahre lang war Polizeihauptkommissar Jörg Schirm Leiter des Polizeipostens Markdorf. Mit Ablauf des Februars wurde er nach Erreichen der Altersgrenze in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, wie das Polizeipräsidium Ravensburg in einem Pressetext mitteilt. In einer kleinen Feierstunde im Rittersaal des Bischofschlosses hat Polizeipräsident Uwe Stürmer Jörg Schirm als „engagierte und verlässliche Konstante“ gewürdigt, die im vergangenen Jahrzehnt „das Gesicht der Polizei in Markdorf“ gewesen sei und für die Sicherheit und Ordnung in der Stadt Verantwortung getragen habe.

Während seiner 40-jährigen Dienstzeit sei Schirm den überwiegenden Teil, nämlich über 25 Jahre, bei der Polizei in verantwortlichen Führungsfunktionen eingesetzt gewesen und habe sich in diesen Ämtern stets herausragend bewährt. Uwe Stürmer überreichte Schirm als Erinnerung an „seinen“ Polizeiposten das historische Schild mit Landeswappen, welches seinerzeit den Eingangsbereich des Dienstgebäudes zierte.

Jörg Schirm trat am 1. September 1981 in den Polizeidienst des Landes Baden-Württemberg ein und absolvierte seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Biberach. Nach erfolgreichem Abschluss führte der dienstliche Weg 1983 zunächst nach Stuttgart, bevor im Frühjahr 1989 die Rückkehr an den See erfolgte.

„Ein Mensch aus der Mitte der Gesellschaft“

Nach dem erfolgreichen Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst kam Schirm im Herbst 1997 erst nach Friedrichshafen und wurde dann zu seinem Heimatrevier nach Überlingen versetzt, wo er rund 14 Jahre lang eine Dienstgruppe im Streifendienst führte. Nach einem Abstecher in den Führungs- und Einsatzstab der damaligen Polizeidirektion Friedrichshafen übernahm Jörg Schirm am 1. Mai 2013 die Leitung des Polizeipostens Markdorf.

Für die Zukunft wünschte Uwe Stürmer Jörg Schirm alles Gute, vor allem Gesundheit. Bürgermeister Georg Riedmann dankte auch im Namen der Gemeinden Deggenhausertal und Bermatingen für die hervorragende Zusammenarbeit. Riedmann wies auf das vielfältige bürgerschaftliche Engagement des Privatmenschen Jörg Schirm hin und folgerte: „Sie sind gerade in der heutigen Zeit ein Idealtypus des Polizisten: Ein Mensch aus der Mitte der Gesellschaft.“

Vorübergehender Nachfolger von Jörg Schirm wird Polizeihauptkommissar Robin Damast. Der 37-Jährige wird diese Führungsfunktion im Rahmen seiner Sichtung für den Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst für die nächsten sechs Monate übernehmen. Danach soll eine nahtlose Nachbesetzung dieser wichtigen Leitungsfunktion der Polizei in Markdorf erfolgen.