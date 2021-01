von Helga Stützenberger und Jan Manuel Heß

Seit Tagen wurde bereits gewarnt, nun ist es eingetreten: Die starken Regenfälle in Verbindung mit den Plusgraden, die den Schnee zum Schmelzen brachten, sorgten überall in der Region für Hochwasser. Vor allem an Flüssen und Bächen, aber auch im sumpfigen Wiesenland wie am Markdorfer Eisweiher stieg das Hochwasser im Laufe des Freitag stark an. Am Wochenende dürfte sich die Hochwasser-Situation weiter verschärfen: Erst am Sonntag sind wieder sinkende Temperaturen angesagt.

Bild: Helga Stützenberger Ein Haus mit Seegrundstück: Im Bereich um die Gallusstraßen, nach dem Ortsausgang von Markdorf Richtung Ittendorf, stauten sich die Wassermassen zu einem See. Bild: Helga Stützenberger Fluten im Anmarsch: Innerhalb von wenigen Stunden überschwemmten die Wassermassen Wiesen und Vorgärten. Bild: Helga Stützenberger Am Freitagnachmittag stieg das Wasser in und um Markdorf in Windeseile. Unser Bild entstand am Ortsausgang von Markdorf in Richtung Eisweiher. Bild: Helga Stützenberger Land unter: Aus dem neu gebildeten „See“ im Eisweiher-Gebiet ragen die Strommasten. Bild: Helga Stützenberger Wie Skulpturen ragen Büsche und Sträucher aus dem Wasser, fotografiert in der Nähe des Eisweihers. Bild: Helga Stützenberger Der schiefergrau verhangene Himmel taucht die Szenerie am Freitagnachmittag in ein gespenstisches Licht. Bild: Helga Stützenberger Picknick am See: So wird aus einem sonst von Wiesen umgebenen Platz plötzlich ein lauschiges Plätzchen am Wasser. Bild: Helga Stützenberger Sitzplatz mit Aussicht: Setzt man sich auf den Stuhl, blickt man vom neu entstandenen Weiher aus auf die Häuser der Gallusstraße. Bild: Jan Manuel Heß Der sonst eher gemächlich dahin plätschernde Bermatinger Dorfbach hat im Laufe des Freitagnachmittag einiges an Strömung zugelegt. Bild: Jan Manuel Heß An einigen Stellen drohte der Bermatinger Dorfbach am Freitagnachmittag über die Ufer zu treten.