2022 hat es nicht geklappt, jetzt schon: Nach dem im Vorjahr gescheiterten Anlauf der Firma Zeus, E-Scooter in Markdorf zum Verleih anzubieten, gibt es nun doch welche. Der Marktführer Tier Mobility SE (Berlin) ist in die Bresche gesprungen und bietet seit dem 1. Juli die Elektro-Tretroller in Markdorf an. 75 Scooter stehen zur Verfügung, sagt Tier-Sprecher Patrick Grundmann. Gebucht werden können sie über die App, die man sich zuvor herunterladen muss.

In der App werden auf einer Karte die Standorte aktuell freier und aufgeladener Scooter angezeigt, sodass man den buchen kann, der sich gerade in der Nähe befindet. Einen zentralen Sammelstandort gebe es nicht, sagt Grundmann. Abgestellt werden können sie auf dem Gehweg überall im Stadtgebiet, wo es erlaubt ist.

„Wir haben eigene Mitarbeiter, die sich um die Scooter kümmern“, sagt Patrick Grundmann, Pressesprecher von Tier mobility. | Bild: Tier Mobility

Tier ist bereits in Friedrichshafen, Überlingen und Lindau präsent. Da man eigene Mitarbeiterteams vor Ort habe, sei es problemlos gewesen, auch Markdorf als Gebiet noch hinzuzunehmen, zumal sich die Gebiete wie in Kluftern teils ohnehin überschneiden. Die Mitarbeiterteams fahren Scooter an, wenn deren Akku zur Neige geht, laden sie wieder auf und checken sie durch. So sei immer ein ausreichendes Angebot gewährleistet, sagt Grundmann. Wie auch in Friedrichshafen und Überlingen, sei das Unternehmen mit der Anfrage auf die Stadtverwaltung zugegangen. Im Markdorfer Rathaus habe man sich offen gezeigt, eine weitere Anfrage läuft gerade in Meersburg.

Pedelecs werden in Markdorf derzeit noch keine angeboten. Dies will Tier zu einem späteren Zeitpunkt eventuell prüfen. Leihen könne man die E-Bikes aber auf Häfler Gemarkung, also wenige Kilometer entfernt. Das Angebot in Markdorf ist zunächst ein bis zum 15. Dezember befristeter Testbetrieb. Danach werde entschieden, ob es ein dauerhaftes Angebot geben werde, sagt Grundmann: „Aber das ist nicht ungewöhnlich, auch Friedrichshafen und Lindau hatten wir als Testbetrieb gestartet.“

Die Miete für die Scooter beläuft sich auf 1,20 Euro für die Aktivierung plus 25 Cent pro Minute. Gezahlt werden kann auch mit Kreditkarten, Paypal und Apple und Google Pay.